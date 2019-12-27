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27.12.2019 - 13:13 |

Angela Gheorghiu ile BİFO'dan Yeni Yıl Konseri

BİFO, yeni yılı gelenekselleşen Yeni Yıl Konseri ile karşılıyor. 9 Ocak 2020 Perşembe akşamı 20.00’de Lütfi Kırdar ICEC’te düzenlenecek konserde BİFO konuk şef Ludovic Morlot yönetiminde, “opera tarihinde nadir rastlanan bir fenomen” olarak adlandırılan soprano Angela Gheorghiu’ya eşlik edecek.

Angela Gheorghiu ile BİFO'dan Yeni Yıl Konseri

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), yeni yılı 9 Ocak 2020 Perşembe akşamı düzenlenecek geleneksel Yeni Yıl Konseri ile karşılayacak. Konserin solisti ünlü soprano Angela Gheorghiu olacak.

 

Sanat kariyerine 1992 yılında başlayan Angela Gheorghiu, dünyanın dört bir yanında verdiği konserler ve operalarla müzik eleştirmenleri tarafından “opera tarihinde nadir rastlanan bir fenomen” olarak adlandırılıyor. Dünyaca ünlü soprano; Metropolitan, Royal Opera House, La Scala ve Viyana’da oynadığı başrollerle, özellikle de Tosca’nın beyazperde için çekilen versiyonunda büyük beğeni topladı.

Angela Gheorghiu ile BİFOdan Yeni Yıl Konseri

Konserde orkestrayı yönetecek konuk şef ise, 2011 yılından beri şefliğini ve sanat yönetmenliğini üstlendiği Seattle Senfoni Orkestrası ile pek çok başarılı turneye ve ödüllü kayıtlara imza atan Ludovic Morlot olacak.

 

Yeni Yıl Konseri, 9 Ocak 2020 Perşembe akşamı saat 20.00’de Lütfi Kırdar ICEC’te düzenlenecek. Konser öncesinde, 19.00-19.40 saatleri arasında ise gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali moderatörlüğünde Dolmabahçe Salonu’nda konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

 

YENİ YIL KONSERİ

Tarih: 9 OCAK 2020 PE 20.00

Saat: 20.00

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar ICEC

 

LUDOVIC MORLOT şef
ANGELA GHEORGHIU soprano

SERHAN BALİ ile konser öncesi söyleşi 
19.00-19.40 DOLMABAHÇE SALONU

VERDI La Traviata’dan: 1. Sahne Prelüdü

CILÉA Adriana Lecouvreur’den “Del sultano amurate...”, “Ecco: respiro appena”

PUCCINI Madama Butterfly’dan “Un bel di vedremo”

VERDI Sicilya Vesperleri Uvertürü

CATALANI La Wally’den “Ebben? Ne andrò lontana”

BIZET Carmen Prelüdü ve Habanera

SAINT-SAËNS Samson ve Delilah’dan Bacchanale

PANN Până când nu te iubeam

DE CURTIS Non ti scordar di me

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