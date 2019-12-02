Artrospektif Fotoğraf Atölyesi'nden öğrencilere eğitim

Artrospektif Fotoğraf Atölyesi üyeleri 2. proje grubu yaklaşık 1 yıldır bu sergiye hazırlanmaktadır. İstanbul başta olmak üzere yurt içi ve dışı birçok şehirde birlikte çekimler yapmışlardır. Atölye kapsamında sadece fotoğrafla ilgili teorik ve pratik bilgiler değil, diğer sanat disiplinleri ile ilgili de araştırmalar yapmışlar ve bunları sunumlar haline getirip diğer üyelerle bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Sergide toplam 23 fotoğrafçının eserleri yer almaktadır.

Sergi 7 Aralık Cumartesi günü Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nde (Maçka Demokrasi Parkı Şişli Evlendirme Dairesi Yanı ) saat 17:00 de açılacaktır