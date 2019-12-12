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12.12.2019 - 14:43 |

Aşkın dehlizlerinde bir oyun: Narin Napalm

Sıradan bir çiftin hırçın aşkını şiirsel, vahşi ve yer yer komik anlarla konu alan Narin Napalm oyunu, Türkiye'de ilk kez sahneleniyor. Mehmet Bilge Aslan ile Fulya Peker'in oynadığı ve Eyüp Emre Uçaray'ın yönettiği oyun, İkinci Kat'ta tiyatroseverlerle buluşuyor

Aşkın dehlizlerinde bir oyun: Narin Napalm

Sıradan bir çiftin, ürpertici derecede yoğun ilişkilerinin bir kesitine süzülüyoruz. Yoğun imgelem dünyası ve çizgisel olmayan kurgusuyla Narin Napalm; şiirsel, vahşi ve yer yer komik anlarla dolu bir aşkın dehlizlerine alıyor seyirciyi. İçeride, bir tür rüya zamanda; kadınla erkeğin hayal gücünü, geçmişini, en saf, en hırçın, en savunmasız hallerini görüyoruz.

Aşkın dehlizlerinde bir oyun: Narin Napalm

Kendi kıyametlerini yaşadılar, aktaracakları sarsıcı bir öyküleri var! Philip Ridley’in çağın yıkıcı şiddetini, bir çiftin ilişkisine yerleştirdiği şiirsel motifler ve zekice bir kurguyla ele aldığı oyun, Türkiye’de ilk kez sahneleniyor.

Oyun, İkinci Kat Sahne’de 13-20-27 Aralık’ta izlenebilecek.

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