Atiye'den ilk görüntüler

Netflix, başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya’nın da yer aldığı heyecanla beklenen Atiye’nin ilk görüntülerini ve teaser fragmanı yayınladı.