Atlantis Yapım'dan dev konserler

Ocak ayının yıldızı Şebnem Ferah’tan sonra, 21 Şubat’ta Yeni Türkü şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde seslendirecek. 23 Şubat’ta Nil Karaibrahimgil, 28 Şubat’ta Pinhani müzikseverlerle buluşacak. 8 Mart’ta Haluk Levent’in sahne alacağı, 11 Nisan tarihinde MFÖ ile baharı karşılayacak Atlantis Yapım Konserleri 17 Nisan tarihinde Selda Bağcan Senfonik konser ile devam edecek.

ŞEBNEM FERAH (11 Ocak)

1996’da yayınladığı ilk albümü Kadın’dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile Türk rock müzik tarihinde önemli bir yer edinen Şebnem Ferah’ın hayranları bu kez Bostancı Gösteri Merkezi’ni dolduracak.



YENİ TÜRKÜ SENFONİK (21 Şubat)

40. sanat yılını kutlayan Yeni Türkü senfoni orkestrası eşliğinde unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Derya Köroğlu’nun solisti olduğu, Erkin Hadımoğlu, Furkan Bilgi, Serdar Barçın, Sezer Alemdar ve Bahadır Tanrıvermiş’den oluşan Yeni Türkü’ye o gece özel konukları da eşlik edecek. Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki bu konser kaçmaz.





NİL KARAİBRAHİMGİL (23 Şubat)

Müzik dünyasının en renkli, en farklı, en ilham verici karakteri Nil Karaibrahimgil; sevenleri ile BGM’de buluşuyor. Nil’in bu konseri de her zaman olduğu gibi yine birçok sürprize sahne olacak, orada olanlar olmayanlara günlerce o geceyi anlatacak!



PİNHANİ (28 Şubat)

2004 yılında kurulan Pinhani farklı tarzı ve melodik yapısıyla diğer müzik gruplardan sıyrılıyor. 'İnandığın Masallar', ‘Başka Şeyler’, ‘Canlı Yayın’ adlı albümleri bulunan Pinhani 28 Şubat akşamı BGM’de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.



HALUK LEVENT (8 Mart)

Geçtiğimiz günlerde 5 yıl aradan sonra 15. stüdyo albümü ‘Tam Bana Göre’yi sevenlerinin beğenisine sunan Haluk Levent, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde BGM’de sahnede olacak. Haluk Levent bu konserde hem eskimeyen hitlerini, hem yeni şarkılarını seyircisiyle paylaşıp, söyleyecek.



MFÖ (11 Nisan)

1984'te çıkan ‘Ele Güne Karşı’ albümüyle birlikte toplam 13 albümde (3 best of, 10 stüdyo albümü) dillere dolanan sayısız şarkıya imza atan, ülkenin dört bir yanında dopdolu konserlerde sahne alan Türk müzik sahnesinin efsanevi grubu MFÖ, 11 Nisan tarihinde baharı karşılayarak BGM’de hayranlarıyla buluşacak.



SELDA BAĞCAN SENFONİK (17 Nisan)

Hiçbir kategoriye girmeyen eşsiz sesi ve benzersiz yorumuyla tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan efsanevi sanatçı Selda Bağcan, nisan ayında Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde uzun süre konuşulacak bir konser verecek.