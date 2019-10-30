Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahipleri açıklandı

Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nca düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin Doğan Hızlan’ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurulları bu yılki ödül sahiplerini belirledi. Bu yıl yarışmaya ‘Şiir’ dalında 66, ‘Roman’ dalında 65 eserle başvuruldu.

2019 Attilâ İlhan Roman Ödülü, Everest Yayınları’nın yayımladığı “Yara Bende” romanıyla Abdullah Ataşçı ve Cinius Yayınları’ndan çıkan “Umudun Rengi” adlı romanıyla Murat Özsan arasında paylaştırıldı.

Seçici Kurul, Abdullah Ataşçı’yı “Şiirsel bir üslupla kurguyu başarılı bir şekilde bir araya getirdiği için” ödüle değer gördüğünü açıkladı. Murat Özsan, “Toplumsal kaygıları gözeterek insanı ele alış tarzı ve kurgudaki ustalıkları nedeniyle” ödüle değer bulundu.

2019 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün ise Doğan Egmont Yayıncılık’tan çıkan “Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim” romanıyla Anıl Can Uğuz’a verilmesine karar verildi. Bu seçim için Seciçi Kurul şu gerekçeyi açıkladı: “İlk roman olarak kendinden önceki Türk ve dünya edebiyatına atıflarda bulunan, onlarla konuşan yapısı nedeniyle bu ödüle layık görülmüştür.”

Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu’nda Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyor.

Şiir Ödülü Tuğrul Keskin’in ‘Kavil’ine

Şiir Ödülü Seçici Kurulu, Tuğrul Keskin’in Everest Yayınları’ndan çıkan “Kavil” kitabını 2019 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’ne değer gördü. Ödülün gerekçesi şu sözlerle ifade edildi: “Uzun yıllar şiire emek vermiş, ustalıklı bir anlayışla kendi şiirini oluşturmuş, özellikle halk şiiriyle kurduğu bağlar ve dünya şiirine verdiği selamlarla dikkati çektiği ‘Kavil’ ile kendi şiiri içerisinde yeni bir aşama kaydeden Tuğrul Keskin, 2019 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’ne değer görülmüştür.”

2019 Attilâ İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün ise Heyamola Yayınları tarafından yayımlanan “Vera” isimli kitabıyla Talha Kuru’ya verilmesine karar verildi. Ödül gerekçesinde Kuru’nun Şiirin yapısına önem verdiği ve geleneğin dokusundan faydalandığı belirtilerek, şairin ustalarla kurduğu sıkı bağ ile dikkati çektiği vurgulandı.

Metin Celal’in başkanlığındaki Attilâ İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu’nda A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve aileyi temsilen Kerem Alışık yer aldı.