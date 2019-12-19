Ayhan Sicimoğlu ile İstanbul’da Latin Rüzgârı Esecek!

Salsa ile içiniz kıpır kıpır olacak, cha cha dansında yerinizde duramayacak ve bolero dansıyla çok eğleneceksiniz. Biletlerinizi almak için bu linki tıklamanız yeterli!

Televizyonda kültür ve gezi programlarıyla tanıdığımız Ayhan Sicimoğlu’nu bu kez de sahne performansında göreceksiniz. Özel sürprizlerle dolu unutulmaz bir geceye davetlisiniz. Gününüze renk katacak, eğlenceli ve muhabbet dolu bu gösteride siz de yerinizi almak istiyorsanız linki tıklayın.

Ayhan Sicimoğlu’nun kendine has yorumuyla Latin müziğinin hastası olacaksınız. Yerli ve yabancı birçok sanatçının katkısının da bulunduğu bu gösterinin uzun süre etkisinde kalacaksınız. Linki tıklayın. İndirimli biletinizi alın.



