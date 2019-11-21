ENKA Oditoryumuâ€™nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek konserdeÂ AyÅŸeDeniz GÃ¶kÃ§in, klasik ve modern mÃ¼ziÄŸi bir araya getiren tarzÄ± ile dinleyenlerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak. Besteci kimliÄŸiyle yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± albÃ¼mÃ¼Â "Earth Prelude"Â ile Ä°ngiltere, Amerika TÃ¼rkiye ve Ä°talyaâ€™da iTunes klasik chartâ€™larda ilk 10'a girenÂ AyÅŸeDeniz GÃ¶kÃ§in, ENKA sahnesinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaÅŸatacak. SaatÂ 20.30â€™da baÅŸlayacak konserde seyirciler, sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir performansa tanÄ±klÄ±k edecek.

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ENKA Sahnesiâ€™ne ilk kez 10 yaÅŸÄ±nda Ä°dil Biret ile adÄ±m atan GÃ¶kÃ§in, yÄ±llar sonra yeniden, bu sefer kendi seyircisi ile buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Ã‡ocuk yaÅŸta baÅŸladÄ±ÄŸÄ± piyano eÄŸitimine aralarÄ±nda Kraliyet MÃ¼zik Akademisiâ€™nin de olduÄŸu tanÄ±nmÄ±ÅŸ okullarda devam eden GÃ¶kÃ§in, klasik mÃ¼zik eÄŸitimini ve Ã¼stÃ¼n yeteneklerini 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n rock efsanesi Pink Floyd ve grunge akÄ±mÄ±nÄ±n zamanÄ±n Ã¶tesindeki ekibi Nirvanaâ€™nÄ±n parÃ§alarÄ±na bambaÅŸka yorumlar getirmek iÃ§in kullandÄ±. Pink Floydâ€™un ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Pink Floyd Lisztifiedâ€™ projesi ile dÃ¼nya Ã§apÄ±nda tanÄ±nan GÃ¶kÃ§in, ENKA Sahnesiâ€™ndeki performansÄ±nda dinleyenlere rock aranjmanlarÄ±ndan, kendi bestelerine ve klasik hitlere uzanan geniÅŸ bir repertuar sunacak.

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31. YÄ±l ENKA KÃ¼ltÃ¼r Sanat MÃ¼zik BuluÅŸmalarÄ±, AyÅŸeDeniz GÃ¶kÃ§in konseriyle sona erecek.

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