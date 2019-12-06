Babylon Underground Vol.1 başlıyor



Thurston Moore'un ticari hırslardan farklı, sanatçıları özgün ve modern sanatçılar olarak ayırt etmenin bir yolu diye tanımladığı bir tür olarak Underground Müzik, İstanbul’da hayat buluyor.

Yeni müzikal deneyimlere bir arada olmak fikriyle, seyircisiyle beraber açılacak Babylon Underground Vol.1 için, Hello Psychaleppo ve Filastine & Nova 21 Aralık’ta sahnede!

Müziği ve gece hayatını bir direniş ve barış pratiği haline getirmiş techno DJ’ler, MC’ler, hip-hop prodüktörlerinden oluşan Palestine Underground ile Ekim ayında filizlenen Underground geceleri sımsıkı bir ruhla, Babylon Underground olarak seriye dönüştü. Serinin ilk gecesinde; köklerini Arap müzik kültüründen alarak Tarab müziğinin melodik vuruşlarını elektronik müzikle sound’unda birleştiren Hello Psychaleppo (live) ve elektronik beat’leri üzerine ağırlaşan ses katmanları, analog synth ve yaylılar ekleyerek oluşturdukları sound’uyla çıkış yapan, sınırları yok etmek için çalışan multimedya ikilisi Filastine & Nova sahne alacak.