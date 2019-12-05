Bağlanmanın odağında bir sergi

Sanatçı son beş senedir üzerinde çalıştığı ve ilk kez sergileyeceği bir seçki ile bağlanma ve ayrılma kavramlarını, kişisel geçmişi üzerinden sorguluyor.Sanat mekanı adas, 2 Şubat’a kadar Ayşen Urfalıoğlu‘nun “Bağlanma” başlıklı yedinci kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı son beş senedir üzerinde çalıştığı ve ilk kez sergileyeceği bir seçki ile bağlanma ve ayrılma kavramlarını, kişisel geçmişi üzerinden sorguluyor.



Ayşen Urfalıoğlu, canlı olmanın doğası gereği, yaşamın bağlanmalar ve ayrılmalardan ibaret olduğunu savunuyor. Bağlanma ilişkilerini nesneler üzerinden kuran sanatçı, geçmişten aldığı referanslarla işlerini oluşturuyor. Bağlanma kavramını, farklı bakış açılarıyla inceliyor ve düşüncelerini biyolojik, psikolojik, sosyolojik içeriklerle somutlaştırıyor. Sanatçı sergisinde; iplikleri örerek oluşturduğu yerleştirmelerini, molekül ve hücre görsellerini yorumladığı tuval ve kağıt işlerini, bağlanmaya atıfta bulunduğu elbise yerleştirmesini ilk kez topluca bir arada gösteriyor.