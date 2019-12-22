22.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT
Baksı Müzesi’ne ödül
Baksı Müzesi, Hüsamettin Koçan’ın “Ayağımdaki Diken” başlıklı sergisi için yaptığı film ile Museums in Short kısa film yarışmasından ödül aldı.
Yarışmaya 26 ülkeden 55 video katıldı. Yönetmenliğini Kadir Saraç’ın üstlendiği kısa filmde, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın Bayburt ile bölgenin ruhunu, kültürünü ve yaşam tarzını sanat eserlerine aktardığı “Ayağımdaki Diken” sergisi ana tema olarak işleniyor.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.