Barcelona Guitar Trio Türkiye turnesinde

Manuel de Falla, Federico García Lorca, Chick Corea ve Paco de Lucía gibi bestecilerin eserlerini içeren ve dünyanın dört bir yanından binlerce insan tarafından alkışlanan bu gösteriyi kaçırmayın.

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA 21.00 - İSTANBUL - BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ

13 ŞUBAT PERŞEMBE 21.00 - KONYA - SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ

15 ŞUBAT CUMARTESİ 21.00 - İZMİR - AHMET ADNAN SAYGUN

16 ŞUBAT PAZAR - 21.00 - ANKARA - MEB ŞURA SALONU



