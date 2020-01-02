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02.01.2020 - 13:31 |

Barcelona Guitar Trio Türkiye turnesinde

Uluslararası övgüyle tanınmış üç müzisyen Manuel Gonzalez, Xavier Coll ve Luis Robisco, gitarlarını İspanya'daki en parlak Flamenko dansçısı çiftlerinden biri olan Carolina Morgado ve Jose Manuel Alvarez ve en olağanüstü İspanyol vurmalı çalgılardan biri olan Paquito Escudero ile bir araya getiriyor.

Barcelona Guitar Trio Türkiye turnesinde

Manuel de Falla, Federico García Lorca, Chick Corea ve Paco de Lucía gibi bestecilerin eserlerini içeren ve dünyanın dört bir yanından binlerce insan tarafından alkışlanan bu gösteriyi kaçırmayın. 

 

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA 21.00 - İSTANBUL - BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ

13 ŞUBAT PERŞEMBE 21.00 - KONYA - SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ 

15 ŞUBAT CUMARTESİ 21.00 - İZMİR - AHMET ADNAN SAYGUN

16 ŞUBAT PAZAR - 21.00 - ANKARA - MEB ŞURA SALONU 

 

Barcelona Guitar Trio Türkiye turnesinde

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