02.01.2020 - 13:31 |
Barcelona Guitar Trio Türkiye turnesinde
Uluslararası övgüyle tanınmış üç müzisyen Manuel Gonzalez, Xavier Coll ve Luis Robisco, gitarlarını İspanya'daki en parlak Flamenko dansçısı çiftlerinden biri olan Carolina Morgado ve Jose Manuel Alvarez ve en olağanüstü İspanyol vurmalı çalgılardan biri olan Paquito Escudero ile bir araya getiriyor.
Manuel de Falla, Federico García Lorca, Chick Corea ve Paco de Lucía gibi bestecilerin eserlerini içeren ve dünyanın dört bir yanından binlerce insan tarafından alkışlanan bu gösteriyi kaçırmayın.
12 ŞUBAT ÇARŞAMBA 21.00 - İSTANBUL - BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ
13 ŞUBAT PERŞEMBE 21.00 - KONYA - SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ
15 ŞUBAT CUMARTESİ 21.00 - İZMİR - AHMET ADNAN SAYGUN
16 ŞUBAT PAZAR - 21.00 - ANKARA - MEB ŞURA SALONU
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