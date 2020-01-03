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03.01.2020 - 17:45 |

Barış Manço Babylon'da anılıyor

“Şimdi. Burada. Beraber.” mesajıyla sezona kapılarını açan Babylon’da bu akşam (3 Ocak) Barış Manço Doğum Günü Kutlaması var.

Barış Manço Babylon'da anılıyor

Türkiye müzik tarihinin modern ozanı Barış Manço’yu; nesillere ilham vermiş dünyası ve dilimizden düşmeyen şarkılarıyla anma gecesi, 3 Ocak’ta Babylon’da! 7’den 77’ye, hep beraber “iyi ki doğdun Barış Abi!” demek için 5. kez gereçekleşecek olan kutlamada; Murat Meriç ve Lalalar sahne alacak. Lalalar’ın Barış Manço parçalarına da yer vereceği performansının öncesi ve sonrasındaysa kabin başına Murat Meriç geçiyor.

Barış Manço Babylonda anılıyor

5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
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