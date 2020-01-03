Barış Manço Babylon'da anılıyor

Türkiye müzik tarihinin modern ozanı Barış Manço’yu; nesillere ilham vermiş dünyası ve dilimizden düşmeyen şarkılarıyla anma gecesi, 3 Ocak’ta Babylon’da! 7’den 77’ye, hep beraber “iyi ki doğdun Barış Abi!” demek için 5. kez gereçekleşecek olan kutlamada; Murat Meriç ve Lalalar sahne alacak. Lalalar’ın Barış Manço parçalarına da yer vereceği performansının öncesi ve sonrasındaysa kabin başına Murat Meriç geçiyor.