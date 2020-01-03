03.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Başka Sinema’dan Dolan etkinliği
Kanadalı genç yönetmen Xavier Dolan’ın son filmi ‘Matthias and Maxime’in vizyona girmesi vesilesiyle Başka Sinema ve Altyazı Sinema Dergisi iş birliğiyle, bir Xavier Dolan partisiyle düzenleniyor.
10 Ocak’ta gösterime girecek filmin 8 Ocak’taki BAŞKA ÇARŞAMBA ön gösteriminden sonra Karga Bar’da düzenlenecek etkinlikte, Xavier Dolan’ın çektiği tüm filmlerinden müzikler çalınacak. Dolan’ın yeni filmi ‘Matthias and Maxime’, dünya prömiyerini geçen yıl Cannes Film Festivali’nde yapmıştı.