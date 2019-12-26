Beethoven Yılı için ücretsiz konserler

CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur şefliğinde gerçekleşecek konserler öncesi, Mansur dinleyicilerle yarım saatlik bir söyleşi gerçekleştirecek. Beethoven ve eseri 5. Senfoni üzerinden gerçekleşecek söyleşide; dünyayı etkileyen besteci ve eseri dinleyicilere aktarılırken onu tanıyanlarla da felsefesi, etkileri ve bugünün bestecilerine düşündürdükleri üzerine sohbet edilecek.



“5’inci Senfoni: Kader Kapıyı Çalmıyor” başlığıyla gerçekleşecek konserler; yarın saat 20.00’de Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde, 29 Aralık’ta saat 20.00’de Bakırköy İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde, 30 Aralık’ta ise saat 19.30’da Sultangazi İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde İstanbullularla buluşacak.