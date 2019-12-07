MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKültür Sanat Haberleri Berlin Filarmoni Dörtlüsü İstanbul’da
ABONE OL
07.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Berlin Filarmoni Dörtlüsü İstanbul’da

Berlin Filarmoni Orkestrası üyelerinden oluşan Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü; 8 Aralık akşamı saat 20.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Berlin Filarmoni Dörtlüsü İstanbul’da

Markus Groh (piyano), Luis Esnaola (keman), Matthew Hunter (viyola) ve Knut Weber’den (çello) oluşan dörtlü konserde, kendileri için yazılan eserin Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

“Piyanolu Dörtlü” isimli eser, özellikle Tim Burton’ın film şarkıları ve “Simpsonlar”ın jenerik müziği ile tanınan Amerikalı film müziği bestecisi Danny Elfman tarafından yazıldı.

Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü CRR’deki konserinde ayrıca; İngiliz besteci Benjamin Britten’in öğretmeni olan F. Bridge’in “Piyanolu Dörtlü İçin Fantezi, H. 94” eseri ile piyanolu dörtlü denince ilk akla gelen bestecilerden olan Brahms’ın “Piyanolu Dörtlü No.1, Sol minör Op. 25” eserini icra edecek. Kendilerini Piyanolu Dörtlü türüne adayan müzisyenlerin repertuvarında; klasisizm, romantizm ve modernizmin bilindik quartetlerine ek olarak yeni ve keşfedilmemiş eserler de yer alıyor. Konser biletleri 20, 30, 50 ve 80 TL olarak CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Batuhan Piatti kimdir? Chefs Arena Batuhan Piatti nereli?

Batuhan Piatti kimdir? Chefs Arena Batuhan Piatti nereli?

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak?

Sıradaki Haber