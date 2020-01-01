Bir yÄ±lbaÅŸÄ± ritÃ¼eli Viyana Filarmoni Yeni YÄ±l Konseri

Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr

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Viyana Filarmoni, temelleri 1842 yÄ±lÄ±nda atÄ±lan ve o gÃ¼nlerden bu yana dÃ¼nyanÄ±Ä±n en Ã¶nemli klasik mÃ¼zik orkestralarÄ±ndan biri olarak kabul ediliyor. Bu muhteÅŸem mÃ¼zik topluluÄŸunun en Ã¶nemli Ã¶zelliklerinden biri de kuÅŸkusuz her 1 Ocak sabahÄ± Viyana'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ konser salonu Musikverein'de verdikleri yeni yÄ±l konseri.

Bu sene LetonyalÄ± ÅŸef Andris Nelsons'un yÃ¶nettiÄŸi Viyana Filarmoni Yeni YÄ±l Konseri baba ve oÄŸul Strauss'un yanÄ± sÄ±ra bu sene 250. doÄŸum yÄ±lÄ± kutlanan Beethoven'in de eserlerinden oluÅŸan bir repertuvarla mÃ¼zikseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Straus ailesine mensup bestecilerin dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ valslerinin yanÄ± sÄ±ra Beethoven gibi mÃ¼zik tarihinin tartÄ±ÅŸÄ±lmaz en bÃ¼yÃ¼k bestecilerinden birinin de bestelerine yer veren repertuvar bu yÃ¶nÃ¼yle bir farklÄ±lÄ±k yarattÄ±.

Konserin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Beethoven'e adanÄ±rken Ã¼nlÃ¼ bestecinin yaÅŸamÄ±ndan sahneler canlandÄ±rÄ±ldÄ±. ProgramÄ±n devamÄ±nda da Viyana'da bulunan ve 1903 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen Beethoven Temple Ã¶nÃ¼nde kaydedilen performans seslendirildi. Viyana Filarmoni elbette bununla yetinmeyip devamÄ±nda Beethovenâ€™in bir dÃ¶nem her gÃ¼n uzun yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ± parkur, Ã¼nlÃ¼ bestecinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evler de program iÃ§inde yer buldu.

Viyana Filarmoni OrkestrasÄ± Yeni YÄ±l Konseri, Beethoven Ã¶zel bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan VÄ°yana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen valslerle devam etti. KapanÄ±ÅŸa yakÄ±n bir yeni yÄ±l geleneÄŸi haline gelen oÄŸul Strauss'un Mavi Tuna Valsi ve baba Strauss'un Radetzky MarÅŸÄ± seslendirildi.

BaÅŸta EBU yani Avrupa YayÄ±n BirliÄŸi'ne baÄŸlÄ± Ã¼lkeler olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n 90 Ã¼lkesinde canlÄ± yayÄ±nlanan konserin biletleri bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n Åžubat ayÄ±nda satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±p Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼rede tÃ¼kenmesiyle Ã¼nlÃ¼. Bu yÄ±lki konsere 400 binin Ã¼zerinde baÅŸvuru geldiÄŸi bunlardan elbette sadece yaklaÅŸÄ±k iki bin kiÅŸinin konseri izleme ÅŸansÄ±na eriÅŸtiÄŸini sÃ¶ylemekte fayda var. Bir sonraki yÄ±la ait biletler Åžubat ayÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak.

Boston Senfoni OrkestrasÄ± yÃ¶neticisi olan 41 yaÅŸÄ±ndaki LetonyalÄ± ÅŸef Andris Nelsons'un sahnede yer aldÄ±ÄŸÄ± konser bu yÄ±lda Salzburg ve Viyana'nÄ±n muhteÅŸem gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin yanÄ± sÄ±ra dans performanslarÄ±yla da izleyenleri bÃ¼yÃ¼ledi.Â Sahneye olan hakimiyeti, samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ve teatral yÃ¶netimiyle bilinen Andris Nelsons konser sonunda orkestrayla birlikte dakikalarca alkÄ±ÅŸlandÄ±.

6 Ocak 1870 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lan sadece Viyana'nÄ±n deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n da en Ã¼nlÃ¼ konser salonlarÄ±ndan biri olarak kabul edilen Musikverein'deki bu mÃ¼zikal ziyafetin ardÄ±ndan ÅŸimdiden Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±la dair hazÄ±rlÄ±klar baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda.

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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Senfoni OrkestrasÄ± Zorlu PSM'de

TRT 2'de canlÄ± yayÄ±nlanan konser Ã¶ncesi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Senfoni OrkestrasÄ± Genel MÃ¼zik DirektÃ¶rÃ¼ ve Åžefi Rengim GÃ¶kmen, yorumlarÄ±yla bu yeni yÄ±l ritÃ¼eline ayrÄ± bir tat kattÄ±. Hemen belirtmekte fayda var; 3 Ocak akÅŸamÄ± Zorlu PSM'de Rengim GÃ¶kmen yÃ¶netiminde dÃ¼nyanÄ±n en eski sÃ¼rekli mÃ¼zik topluluklarÄ±ndan biri olan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Senfoni OrkestrasÄ± bir yeni yÄ±l konserine imza atacak. The Four Italians Tenors ile birlikte sahne alacak olan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Senfoni OrkestrasÄ±'nÄ±n Zorlu PSM'deki yeni yÄ±l konserinin ÅŸimdiden unutulmaz bir performans olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n. GeniÅŸ kapsamlÄ± bir dÃ¼nya turnesine Ã§Ä±kan The Four Italian Tenors ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Senfoni OrkestrasÄ±'nÄ± buluÅŸturacak olan bu tarihi konseri bu yÃ¶nÃ¼yle Ã§ok Ã¶nemli bir yere sahip.

Her sene Ankara'da yeni yÄ±l konserine imza atan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Senfoni OrkestrasÄ±'nÄ±n Zorlu PSM'deki bu konserinin kalÄ±cÄ± bir geleneÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi bir mÃ¼ziksever olarak en bÃ¼yÃ¼k dileÄŸim.

Son bir hatÄ±rlatma daha; 9 Ocak PerÅŸembe akÅŸamÄ± Borusan Ä°stanbul Filarmoni OrkestrasÄ± da LÃ¼tfi KÄ±rdar'da Ludovic Morlot yÃ¶netiminde, Ã¼nlÃ¼ soprano Angela Gheorghiu ile aynÄ± sahneyi paylaÅŸacak.

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ihsan.dindar@milliyet.com.tr

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