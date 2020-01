Bir yÄ±lbaÅŸÄ± ritÃ¼eli Viyana Filarmoni Yeni YÄ±l Konseri

İhsan Dindar - milliyet.com.tr

Viyana Filarmoni, temelleri 1842 yılında atılan ve o günlerden bu yana dünyanıın en önemli klasik müzik orkestralarından biri olarak kabul ediliyor. Bu muhteşem müzik topluluğunun en önemli özelliklerinden biri de kuşkusuz her 1 Ocak sabahı Viyana'nın ünlü konser salonu Musikverein'de verdikleri yeni yıl konseri.

Bu sene Letonyalı şef Andris Nelsons'un yönettiği Viyana Filarmoni Yeni Yıl Konseri baba ve oğul Strauss'un yanı sıra bu sene 250. doğum yılı kutlanan Beethoven'in de eserlerinden oluşan bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıktı. Straus ailesine mensup bestecilerin dünyaca ünlü valslerinin yanı sıra Beethoven gibi müzik tarihinin tartışılmaz en büyük bestecilerinden birinin de bestelerine yer veren repertuvar bu yönüyle bir farklılık yarattı.

Konserin bir bölümü Beethoven'e adanırken ünlü bestecinin yaşamından sahneler canlandırıldı. Programın devamında da Viyana'da bulunan ve 1903 yılında inşa edilen Beethoven Temple önünde kaydedilen performans seslendirildi. Viyana Filarmoni elbette bununla yetinmeyip devamında Beethoven’in bir dönem her gün uzun yürüyüşler yaptığı parkur, ünlü bestecinin yaşadığı evler de program içinde yer buldu.

Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri, Beethoven özel bölümünün ardından Vİyana ile özdeşleşen valslerle devam etti. Kapanışa yakın bir yeni yıl geleneği haline gelen oğul Strauss'un Mavi Tuna Valsi ve baba Strauss'un Radetzky Marşı seslendirildi.

Başta EBU yani Avrupa Yayın Birliği'ne bağlı ülkeler olmak üzere dünyanın 90 ülkesinde canlı yayınlanan konserin biletleri bir önceki yılın Şubat ayında satışa çıkıp çok kısa bir sürede tükenmesiyle ünlü. Bu yılki konsere 400 binin üzerinde başvuru geldiği bunlardan elbette sadece yaklaşık iki bin kişinin konseri izleme şansına eriştiğini söylemekte fayda var. Bir sonraki yıla ait biletler Şubat ayında satışa sunulacak.

Boston Senfoni Orkestrası yöneticisi olan 41 yaşındaki Letonyalı şef Andris Nelsons'un sahnede yer aldığı konser bu yılda Salzburg ve Viyana'nın muhteşem görüntülerinin yanı sıra dans performanslarıyla da izleyenleri büyüledi. Sahneye olan hakimiyeti, samimi görüntüsü ve teatral yönetimiyle bilinen Andris Nelsons konser sonunda orkestrayla birlikte dakikalarca alkışlandı.

6 Ocak 1870 yılında açılan sadece Viyana'nın değil dünyanın da en ünlü konser salonlarından biri olarak kabul edilen Musikverein'deki bu müzikal ziyafetin ardından şimdiden önümüzdeki yıla dair hazırlıklar başlamış durumda.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Zorlu PSM'de

TRT 2'de canlı yayınlanan konser öncesi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü ve Şefi Rengim Gökmen, yorumlarıyla bu yeni yıl ritüeline ayrı bir tat kattı. Hemen belirtmekte fayda var; 3 Ocak akşamı Zorlu PSM'de Rengim Gökmen yönetiminde dünyanın en eski sürekli müzik topluluklarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bir yeni yıl konserine imza atacak. The Four Italians Tenors ile birlikte sahne alacak olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Zorlu PSM'deki yeni yıl konserinin şimdiden unutulmaz bir performans olacağını söylemek mümkün. Geniş kapsamlı bir dünya turnesine çıkan The Four Italian Tenors ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı buluşturacak olan bu tarihi konseri bu yönüyle çok önemli bir yere sahip.

Her sene Ankara'da yeni yıl konserine imza atan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Zorlu PSM'deki bu konserinin kalıcı bir geleneğe dönüşmesi bir müziksever olarak en büyük dileğim.

Son bir hatırlatma daha; 9 Ocak Perşembe akşamı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası da Lütfi Kırdar'da Ludovic Morlot yönetiminde, ünlü soprano Angela Gheorghiu ile aynı sahneyi paylaşacak.

