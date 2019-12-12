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12.12.2019 - 14:25 |

Boğaziçi Filarmoni Orkestrası'ndan yılbaşı konseri

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 22 Aralık Pazar günü gerçekleşecek Boğaziçi Filarmoni Orkestrası’nın yılbaşı konseri, sanat dolu bir yıl için müzikseverleri buluşturacak.

Boğaziçi Filarmoni Orkestrası'ndan yılbaşı konseri

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala genç kadrosuyla dikkat çeken Boğaziçi Filarmoni Orkestrası; Onur Tahmaz şefliğinde, Tarık Kaan Alkan ve Tutu Aydınoğlu’nun solistliğinde çok özel bir yılbaşı konserine aynı zamanda bir Türkiye prömiyeriyle imza atıyor.

 

Konserin ilk yarısında Türkiye’yi birçok uluslararası yarışmada başarıyla temsil etmiş 13 yaşındaki piyanist Tarık Kaan Alkan, Mendelssohn’un 1 numaralı piyano konçertosunu yorumlayacak. İkinci yarıda ise “Bir Millet İki Devlet” gibi birçok uluslararası projeye imza atmış Piyanist Doç. Dr. Tutu Aydınoğlu, Ottorino Respighi’nin “Concerto in modo misolidio” adlı eserinin Türkiye Prömiyerini Boğaziçi Filarmoni Orkestrası ile icra edecek. Bu eserin Dünya Prömiyeri ise New York Filarmoni Orkestrası ile Carniege Hall’da yapıldı.

 

Genç yeteneklere destek veren So CHIC... sponsorluğunda gerçekleşecek olan “Senfonik 2020” yılbaşı konseri, büyülü bir akşamda klasik müzik tutkunlarını buluşturacak.

 

So CHIC… ayrıca, Türkiye’nin öğrenci inisiyatifiyle kurulan ilk ve tek orkestrası Boğaziçi Filarmoni’nin “Senfonik 2020” yılbaşı konserine bilet alan tüm klasik müzik tutkunlarına 25 TL hediye çeki armağan edecek. Biletler biletino.com’da.

 

Senfonik 2020 Konseri:

Tarih: 22 Aralık 2019, Pazar

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Kapı Açılış: 19:30

Konser: 20:00

 

Boğaziçi Filarmoni Orkestrasından yılbaşı konseri

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