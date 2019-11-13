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13.11.2019 - 16:51 |

Bollywood müzikali Taj Express Zorlu PSM'de

Zorlu PSM’nin Taj Express’ten sonra ağırladığı ikinci Bollywood müzikali olan gösteri, 26 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.

Bollywood müzikali Taj Express Zorlu PSM'de

2015’te Londra’nın en prestijli tiyatrolarından London Palladium West End Theatre’da 60 kez gösterime girmesiyle birlikte Avrupa ve Orta Doğu’da birçok ülkeyi turlayan Beyond Bollywood, Hindistan’ın renkli kültürünü bir görsel şölene dönüştürürken izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.Geleneksel ve modern Hint danslarına yer veren, Broadway tarzında düzenlenmiş en iyi Bollywood gösterilerinden biri olan Beyond Bollywood, kaybettiği annesinin hayalini gerçekleştirmek üzere Almanya’dan Hindistan’a doğru yola çıkan dansçı Shaily’nin hikayesini konu ediyor. Masal ve kültür öğelerini birleştiren bu romantik ve destansı gösterinin müzikleri Salim Sulaiman ve sözleri Irfan Siddiqui imzasını taşıyor.

Bollywood müzikali Taj Express Zorlu PSMde

Bilet fiyatları:

- Ön Satış Dönemi

VIP - Tam 149.75 TL Öğrenci 141.75 TL

  1. Kategori - Tam 131.00 TL Öğrenci 124.00 TL
  2. Kategori - Tam 112.25 TL Öğrenci 106.25 TL

3 Kategori - Tam 93.50 TL Öğrenci 88.50 TL

  1. Kategori - Tam 66.00 TL Öğrenci 62.00 TL
  2. Kategori (Kısıtlı Görüş) - Tam 42,00 TL Öğrenci 40.00 TL

 

Gösteri gün ve saatleri:

26, 27, 28, 29 Kasım 21.00// 30 Kasım 15.00 – 20.00 // 1 Aralık 14.30 – 19.30

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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