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22.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Bomonti’de Fransız esintisi...

Altı yıldan beri İstanbul’da Fransız sanatçıları bir araya getiren Very Very French Festivali, bu sene 28 Kasım - 20 Aralık arasında Bomonti’de gerçekleşecek.

Bomonti’de Fransız esintisi...

Institut Français ve Babylon iş birliği ile gerçekleşecek festival birbirinden farklı tarzda 4 etkinlik sunacak. Festival kapsamında Nouvelle Vague, Sofiane Saidi ve grubu Mazalda, Feder ile Acid Arab Babylon’da sahne alacak. Festivalin bu yılki programında; Bossa nova’nın inceliği, new wave’in melankolik melodileri, Fransız “yeni dalga”sı etkisini müziğinde bir araya getiren Nouvelle Vague, raï, funk, disco, psikedelia ve elektronik dans müziğini bir araya getiren Cezayir kökenli müzisyen Sofiane Saidi ve grubu Mazalda, deep house, house ve pop sound’larının bir araya geldiği üretimleriyle listelerin başında yer edinen Fransız DJ ve prodüktör Feder ve Orta Doğu müziğini techno ve acid house’la bir araya getiren Parisli elektronik müzik ekibi Acid Arab bulunuyor.

Bomonti’de Fransız esintisi...



Müzisyenler Marc Collin ve Olivier Libaux ortaklığından doğan Nouvelle Vague; punk’ın ve post-punk’ın söz dinlemez tavrını ve new wave’in entellektüel derinliğini, Bossa Nova’nın neşesini Melanie Pain, Elodie Frege ve Phoebe Killdeer’ın vokalleriyle birleştiriyor. Sofiane Saidi ve Mazalda; geleneksel Cezayir folk müziğinin synth’ler, drum machine’ler ve elektro gitarlarla buluştuğu “raï” tarzını, yeni ve özgün bir elektro-Mağrip stilde sunuyor.

Bomonti’de Fransız esintisi...



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