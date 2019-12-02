Borusan Müzik Evi'nde elektronik ay

Borusan Müzik Evi, 6 Aralık Cuma akşamı Akın Sevgör’ü ağırlayacak. Ustalıkla tasarlanmış; piyano ve yaylılar ile bezenmiş elektronik altyapılar kullanan sanatçı, dinleyicilere klasik ile modern arasında bir yolculuk vaat ediyor. Daha önceki albümleri Arsnova ve Routine ile elektronik müzik dinleyicilerinin gündemine giren Akın Sevgör, üç yılın ardından yayınlanan yeni albümü Formation ile yaratıcı müziğin sınırlarını bir adım öteye taşıyor. Kendine ayna tutmak, kendinle yüzleşmek, değişerek gelişmek… Formation tam da böyle bir oluş sürecini inceliyor.

Şifa veren müzik

Nepal/Tibet kökenleri ile yarattığı ses örgüsünü başarılı bir şekilde harmanlayan Aïsha Devi, 7 Aralık Cumartesi akşamı Borusan Müzik Evi sahnesinde yer alacak. Prodüksiyon ve performanslarında meditasyon tekniklerini uygulayan sanatçı; metafiziksel araştırmaların, ayinsel pratiklerin ve şifa veren frekansların kanallarını alternatif kulüp/elektronik müzik paradigmalarına yerleştirmeye çalışıyor. 2015’te çıkan zengin politik ve felsefi altmetinlerle bezeli ilk albümü Of Matter And Spirit ve yılın en iyi albümleri arasında gösterilen 2018’deki ikinci albümü DNA Feelings ile farklı bir bakış açısı sunuyor. Bu konserde Devi’ye görsel/işitsel setiyle Emile Barret eşlik edecek. Devi ve Barret’nin performansından önce ise sahnede bu dünyaya ait olmayan imgeleri, kayıp, yokluk, sınırsız törensel büyüklüklerin yarattığı duyguları ustalıkla gerçeğe dönüştürebilen ikili Common Eider, King Eider olacak.





PROGRAM

AKIN SEVGÖR

6 ARALIK 2019 Cum 20.30 Borusan Müzİk Evİ

20.30 Kapı Açılışı

21.00 Konser

AÏSHA DEVI (Live AV Feat. Emile Barret) &

COMMON EIDER, KING EIDER

7 ARALIK 2019 CMT 20.30 Borusan Müzik Evi

20.30 Kapı açılışı

21.00 Common Eider, King Eider

22.30 Aïsha Devi (Live AV FT. Emile Barret)

Aisha Devi fotoğraf: Emile Barret