‘Boyalı Kuş, bizim kendimize ait odamız’

Kadın bakış açısıyla kendi oyun metinlerini oluşturan ve var olan metinleri feminist açıdan ele alan ekip, Boyalı Kuş’u ‘kendimizi ifade edebildiğimiz odamız’ olarak nitelendiriyor. Boyalı Kuş’un kurucularından Jale Karabekir, dramaturji ekibinden Gonca Katman ve oyuncular Gül Ersümeli Yılmaz, Tuğçe Yükselel, Pelin Oruç ile bir araya geldik. Karabekir, Boyalı Kuş’un ortaya çıkışını şöyle anlattı: “İstanbul Üniversitesi Dramaturji ve Tiyatro Eleştirmenliği bölümünden mezun olmuş bir avuç kadındık. O zamanlar alternatif tiyatro pek yoktu. Biz kendi sözümüzü söylemek istiyorduk. Gençtik, cesaretle başladık. Yaptıklarımızın üzerine koyarak, kendimizi tekrar etmeden ilerlemeye çalıştık. Biz feminist teoriden besleniyoruz. Kurulduğumuzdan beri bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz.”



‘Farklılığın sesi’



Boyalı Kuş’un ismini Jerzy Kosinski’nin kitabından aldığını söyleyen Karabekir, “Orada bir hikaye var. Kuş sürüsünden bir kuşu alıp farklı renklere boyuyorlar sonra sürünün içerisine geri bırakıyorlar. Ama sürüdeki kuşlar o farklı kuşu dışlıyor, en sonunda öldürüyor. Bizler de farklılığın, ezilmişlerin, toplumun dışladıklarının sesi olalım istedik. Kadınlar da böyle değil midir zaten” diye konuştu. “Siz aslında o ‘boyalı kuşu’ yaşatıyorsunuz diyebilir miyiz?” sorusu üzerine Karabekir, “Evet, biz onların sesi, bedeni olmaya çalışıyoruz” dedi. Boyalı Kuş’a 2008 yılında gönüllü olarak katılan ve grubun en tecrübeli isimlerinden biri olan Gül Ersümeli Yılmaz, “Boyalı Kuş’u evladım gibi görüyorum artık. Kızım Dicle, oyunlarımızı izleyerek büyüdü. Şimdi o da bize katıldı. Yani ikinci kuşak Boyalı Kuş yetişiyor” diye konuştu. Karabekir ve Yılmaz, 20. yıla özel oyunları nasıl seçtiklerini şöyle paylaştı: “Kendine Ait Bir Oda bizim temel kitabımız, ekibe yeni gelen herkese mutlaka veririz. Biz bir şeyi fark ettik; Boyalı Kuş bizim özgürce üretebildiğimiz, yaratıcılığımızı ortaya koyduğumuz kendimize ait odamız. 20 yıl feminist tiyatro yapmak da yeteri kadar komedi. Bir de Komedya 2020’yi yapalım dedik.”



Oyunculardan Pelin Oruç’un “Hem özgür hem ilkeli bir ekip arıyordum. Boyalı Kuş’u buldum” sözleri üzerine Karabekir, “Artık kapıdan içeri girer girmez kimin Boyalı Kuş olabileceğini anlıyoruz. Biz beraber üreteceğimiz, ortak kaygıları paylaştığımız ekip arkadaşlarıyla çalışıyoruz” dedi.