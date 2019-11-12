Bursa Devlet Tiyatrosu'na en iyi oyun ödülü

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Gostivar şehrinde 3 yıldır düzenlenen ITF Othello 2019 Gostivar 3. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu Kuzey Makedonya’da perde açtı.

Tetova Tiyatrosu oyuncuları Berat Saliu ve Argjend Hasani tarafından gerçekleştirilen kültürel etkinliğe; Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk ve Türkiye’den profesyonel tiyatro grupları katıldı. Festivalde; “Dışarıda Kar Yağıyor”, “Ay, Carmela”, “21. Yüzyıl Suçları”, “Shirley Valentina”, “Barbara’nın Doğumu” ve “Beşinci Sezon: Halk Düşmanı” gibi önemli eserler sanatseverlerle buluştu.

Profesyonel bir jüri ekibi tarafından; en iyi oyun, en iyi erkek ve kadın oyuncu ve en iyi yönetmen ödüllerinin verildiği festivalde, Bursa Devlet Tiyatrosu “Barbara’nın Doğumu” adlı oyunu 7 Kasım Perşembe günü Gostivar Kültür Evi'nde sahneledi. Sergilenen oyunlar Balkanların önde gelen tiyatro yönetmenleri, tiyatro eleştirmenleri ve devlet tiyatro sanatçıları tarafından oluşan jüri ekibi tarafından ödüllendirildi.

Bu kapsamda Bursa Devlet Tiyatrosu da "En İyi Oyun" ödülüne layık görüldü.