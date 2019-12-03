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03.12.2019 - 13:42 |

Cameristi Della Scala CRR'de

Dünyanın önde gelen opera tiyatrolarından La Scala Tiyatrosu'nun oda orkestrası Cameristi Della Scala, Hakan Şensoy yönetiminde, 5 Aralık akşamı, saat 20.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda konser verecek.

Cameristi Della Scala CRR'de

Cameristi Della Scala konserde, Wieniawski Keman Yarışması birincilik ödülü sahibi, Adana doğumlu kemancı Veriko Tchumburidze, günümüzün önemli piyanistlerinden Peter Jablonski ve viyolonselci Adrian Brendel'e eşlik edecek.

Cameristi Della Scala CRRde

 Konserde, Beethoven’nın  “Coriolan Uvertürü, op. 62”, “Üçlü Konçerto, op. 52” ve  “2. Senfoni, op. 36” eserleri icra edilecek.

 Cameristi Della Scala, belirgin İtalyan karakterinin yanı sıra homojen ve yumuşak tonu ve çok yönlülüğüyle tanınıyor. Oda orkestrasının müzikal karakterinin biçimlenmesinde Toscanini’den Abbado’ya, La Scala Tiyatrosu’nda bugüne kadar çalışmış tüm büyük şeflerin önemli sanatsal etkisi bulunuyor.  

 

 

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