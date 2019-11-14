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14.11.2019 - 14:36 |

Can Baydar ve Fatma Turgut'tan düet çalışması

Türk rock müziğinin başarılı solistlerinden Can Baydar, geçtiğimiz hafta Fatma Turgut ile birlikte yayınladıkları ‘’Yangın Yeri’’ isimli şarkısını sahnede ilk kez müzikseverler ile buluşturdu.

Can Baydar ve Fatma Turgut'tan düet çalışması

Geçtiğimiz akşam Dorock XL Kadıköy'de muhteşem bir atmosferde gerçekleşen konserde, Fatma Turgut ile birlikte sahnede yeni şarkısını seslendiren ikili büyük alkış aldı.

Geceye eşlik eden birçok sanatçı ve müzisyen, Can Baydar ve Fatma Turgut'u bu özel günde yanlız bırakmadı.

Can Baydar ve Fatma Turguttan düet çalışması

Can Baydar ve Fatma Turgut, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, Yangın Yeri isimli ortak çalışmalarının heyecanını şu sözlerle dile getirdiler.

Can Baydar; "İyiyiz, çok heyecanlıyız. Yangın Yeri yeni şarkımız. Fatma ile birlikte üzerine cok titizlendik, çok çalıştık. Aslında bütün yaz bu şarkıyla uğraştık diyebilirim. Bu akşam sahnede ilk defa birlikte söyleyeceğiz. Sağolsun Fatma, konserime geldi, konuğum olacak. Ben kendi adıma çok heyecanlıyım."

Fatma Turgut; "İlk defa bugün canlı performans yapacağız. Can'ın da söylediği gibi üzerine çok titizlenerek çalıştık. Çok uğraştık şarkımız güzel olsun diye. Bizi seven, bizi takip eden insanların yüzünü kara çıkartmamak için güzel bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bugün ilk defa çalacağız, ben de çok heyecanlıyım. Can'ın sahnesi bugün, onun sahnesine konuk olduğum için ekstra heyecanlıyım. Eminim ama güzel geçecek, çünkü çok kalabalık. Arkadaşlarımız, sevdiklerimiz ve dinlemeye gelenler bizi yanlız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ederiz."dedi.

    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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