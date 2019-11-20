Çeyrek asırdır yollarda

Gezici Festival, 25. yılında sessiz sinemanın nadir eserlerinden üç filmi, canlı müzik eşliğinde beyazperdede izleme imkânı sunacak. Bu yılki programda ayrıca, Amerikan sinemasının ırkçılığı konu alan iki klâsik filmi yer alıyor. Muhsin Ertuğrul’un, Ukrayna devlet arşivlerinde bulunana dek kayıp olduğu düşünülen, 1927’de Sovyetler Birliği’nde çektiği filmi “Tamilla”, yapımından 92 yıl sonra seyirciyle buluşacak. Canlı müzik eşliğinde gösterilecek sessiz filmlerden biri de Amerika’dan.



O dönemin büyük yıldızı Pauline Frederick’in başrol aldığı “Çatışan Arzular” (Smouldering Fires, 1925) Universal Stüdyoları’nın dönemin yıldız yönetmeni Clarence Brown ile yaptığı beş filmlik anlaşma kapsamında çekilen filmlerden. l