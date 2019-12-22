22.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT
Çocuk edebiyatının sevilen ismine veda
Kitapları birçok dile çevrilen, Amerika’da ve dünyada milyonlarca çocuğun dünyasına ulaşmayı başaran, çağdaş çocuk edebiyatının en çok okunan yazarlarından Andrew Clements, önceki gün 70 yaşında yaşamını yitirdi.
Öğrencilik hayatını resmettiği okul hikâyeleriyle çocukların duygularına dokunmayı başaran, öğretmenler ve ebeveynler tarafından da ilgiyle okunan Clements, Amerika’nın hemen her köşesinde sayısız ödül kazandı. Clements’in kitaplarını Türkiye’de Günışığı Kitaplığı okurlarıyla buluşturuyordu.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.