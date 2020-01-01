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01.01.2020 - 11:41 |

Çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli tiyatrolar

İstanbul’da çocuk olmak çok güzel. Her hafta, çocukların eğlenmesi ve eğitimi için birbirinden güzel ve yararlı aktivitelerle dolu bir şehirde yaşamanın avantajlarını kullanın ve çocuğunuzla birlikte muhteşem aktivitelere katılın.

Çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli tiyatrolar

İstanbul çocuk tiyatroları, size özel indirimlerle bu linkte.

Eğitici ve özgün içerikleriyle çocuk tiyatroları; çocuklar için hem faydalı hem de çok eğlenceli. Faydaları ise saymakla bitmiyor. Çocuklara bambaşka dünyaların kapılarını açıp hayal güçlerini destekleyen, öz güvenlerine katkıda bulunan, çeşitli konularda muhakeme yeteneklerini artıran, öğrenmelerini kolaylaştıran, olumsuz duygularıyla başa çıkabilmelerini sağlayan tiyatro, onların gelişimi için olmazsa olmaz bir aktivite. Bu aktivitelere aile bütçenizi etkilemeyecek bilet fiyatlarıyla katılmak için hemen buraya tıklayın.

İstanbul’da birçok çocuk oyunu sahnelenmekte. Çocukların, sanatla küçük yaşlarda tanıştırılması; topluma faydalı bireyler olmaları için oldukça önemli. Hemen buraya tıklayın ve çocuğunuzun gelişimini destekleyecek oyunlardan dilediğinizi seçin.

Çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli tiyatrolar

Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
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