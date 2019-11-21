DasDas Akademi yeni yetenekleri keÅŸfediyor

DasDas, oyuncu olmak isteyen pek Ã§ok kiÅŸiyiÂ DasDas AkademiÂ ile buluÅŸturmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Nitelikli oyunculuk Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilmek Ã¼zere planlanan oyunculuk atÃ¶lyeleri, Ã§ok yakÄ±nda baÅŸlÄ±yor. Her yÄ±lÂ 20 katÄ±lÄ±mcÄ±Â ile sÄ±nÄ±rlÄ± olacak Akademiâ€™de eÄŸitim alabilecek kiÅŸilerÂ 23-24 KasÄ±mÂ tarihlerinde DasDasâ€™ta gerÃ§ekleÅŸecek Ã¶n eleme ile seÃ§ilecek.Â

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Devrim Yakut, Gizem Erdem, GÃ¼nay Acar, A. Kadir Ã‡evik, Sevda Ã‡evik, Beliz GÃ¼Ã§bilmezÂ veÂ Harun CanÂ gibi alanÄ±nda uzman, duayen isimlerin eÄŸitmen kadrosunda yer aldÄ±ÄŸÄ± DasDas Akademiâ€™de katÄ±lÄ±mcÄ±larÂ Temel Oyunculuk, Role HazÄ±rlÄ±k, DoÄŸaÃ§lama, Sahne Bilgisi, Tiyatro DÃ¼ÅŸÃ¼ncesi, Dans-Hareket, ÅžanÂ veÂ KonuÅŸma-DiksiyonÂ alanlarÄ±nda deneyim kazanacak.Â

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8â€™er aylÄ±k periyotlar halinde toplamda 2 dÃ¶nem sÃ¼recek olan temel eÄŸitim atÃ¶lyelerinin son 3 ayÄ±nda, sÃ¼reci baÅŸarÄ±yla tamamlayan katÄ±lÄ±mcÄ±lar ile bir oyun Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacak ve bu oyunÂ DasDas Sahneâ€™de tiyatroseverlerle buluÅŸacak.Â