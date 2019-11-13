DasDas'ta kapalı gişe oyunlar

DasDas’ın bu sezonki yeni oyunlarından ‘Westend / Batının Sonu’, 11ve 18 Kasım akşamları DasDas Sahne’de tiyatroseverlerle yeniden buluşacak. PEN Edebiyat ödüllü yazar Moritz Rinke’nin kaleme aldığı, Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Pervin Bağdat ve Tülin Özen’in rol aldığı oyunda, Eduard ve Charlotte şehirden uzakta lüks bir mahalledeki yeni evlerinde yıllar sonra yeniden buluştukları eski bir arkadaşlarını ve komşularını ağırlarken, Pandora’nın kutusu açılmaya başlayacak, konuşulmaya cesaret edilemeyen konular, sınırlarda dolaşan konuklar, saatler geçtikçe beklenmeyen dönüşümleriyle izleyenlerin önyargılarını alt üst edecek.

Geçtiğimiz ay prömiyerini yapan ve Kasım ayı biletleri şimdiden tükenen DasDas’ın yeni oyunu ‘Vahşet Tanrısı’, 12 Kasım akşamı yeniden DasDas Sahne’de olacak. Celal Kadri Kınoğlu’nun yönettiği, Fransız oyun yazarı Yasmina Reza’nın ödüllü oyunu ‘Vahşet Tanrısı’nın oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran gibi usta isimler yer alıyor.

Bu yılkı Afife Tiyatro Ödülleri’nde oyuncularından Gün Koper ve Ali Yoğurtçuoğlu’na adaylık kazandıran ‘Red Light Kışı’, 12 Kasım akşamı DasDas Atölye’ye konuk oluyor. NoAct Sahne tarafından sahnelenen oyunda, Amerikalı yazar Adam Rapp’in kaleminden bir yarısı Amsterdam’da, diğer yarısı New York’ta geçen bir modern zaman masalı anlatılıyor. Yönetmenliğini aynı zamanda oyuncu olan Edip Tepeli’nin üstlendiği oyunda Koper ve Yoğurtçuoğlu ile birlikte Ayşecan Tatari de rol alıyor.

10 yıl boyunca kurumsal hayatta bir plaza insanı olarak çalıştıktan sonra yurt dışında oyunculuk eğitimi alıp beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, kendi odasından yaptığı talk şovları bir adım öteye taşıyarak seyirci karşısına çıkıyor ve plaza hayatından cast ajanslarına, beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar kendine has üslubuyla saçmalıyor. Kaan Sekban Saçmalar 13 Kasım akşamı DasDas Sahne’de olacak.

Usta oyuncu Şener Şen’in 40 yıl aradan sonra yeniden aynı rolle sahneye çıktığı ‘Anadolu Efes Katkılarıyla: Zengin Mutfağı’, 14 ve 15 Kasım akşamlarında DasDas Sahne’de olacak.Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatan Vasıf Öngören imzası taşıyan oyunda Şener Şen’e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli, genç oyuncular eşlik ediyor.

14 Kasım akşamı DasDas Atölye’de ‘Ivanov’ oyunu tiyatroseverlerle buluşacak. Şehsuvar Aktaş, Tansu Biçer ve Tülin Özen gibi usta isimleri, genç bir oyuncu kadrosuyla bir araya getiren oyun, insanın kendine acımasının, kendi dertlerine gömülmesinin onu nasıl yalnızlığa ve yok oluşa sürüklediğini anlatıyor. Saim Güveloğlu’nun rejisiyle sahnelenen oyun, ölümsüz yazar Anton Çehov’un eserinden uyarlandı. ‘Ivanov’, 20 Kasım akşamı da Anadolu Efes Mavi Sahne kapsamında yeniden sahnelenecek.

15 Kasım akşamı ise DasDas Atölye’de ‘Çok Satanlar’ seyredilebilecek. Büyük beğeni toplayan tek perdelik komedide, internette yayınladığı müstehcen anılarıyla şöhreti yakalayan Ethan ve edebi yeteneğine rağmen tanınmayan Olivia’nın tesadüfen karşılaşmaları sonucu yaşadıkları anlatılıyor. Oyunda Ahmet Tansu Taşanlar ile Oya Unustası rol alıyor.

DasDas ÇOCUK, HAFTASONU MİNİK KONUKLARIYLA BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

DasDas Çocuk, Kasım ayının ikinci yarısına ‘Göçebe’ oyunuyla giriyor. 16 Kasım’da sahnelenecek olan, Alper Baytekin’in kaleme aldığı, Sercan Özinan’ın yönettiği oyun, fırtına sonucu sürüklenerek kendini daha önce hiç girmediği bir sahilde bulan Palika ile sahile kamp yapmaya gelen Putnik arasında geçiyor. Başlarda birbirlerinden çekinseler de zamanla anlaşmaya başlayan bu ikili, birbirlerinin dilini bilmemektedir. ‘Göçebe’, “Birbirlerine yardım etmek için dil engel mi olacaktır?” sorusunun cevabını arıyor.

Çocukları sadece renkli tiyatro oyunlarıyla değil, atölye çalışmalarıyla da buluşturan DasDas, 17 Kasım’da ‘Çocuklar ve Gençler İçin Jimnastik Atölyesi’ne ev sahipliği yapacak. Birbirinden eğlenceli estetik figürlerin çalışılacağı atölye, Maria Akademi ve Kafa Çocuk Kulübü’nün işbirliği ile gerçekleşecek.

Minik konuklar aynı gün atölyenin ardından Mimbaz Tiyatro imzalı ‘Fısıltı Odası’nı seyredebilecekler. Klasik müzik dünyasının büyük bestecilerinden Bay Remor’un ilginç hikayelerinin anlatılacağı oyunda Remor, çok çalışmaktan ve nota yazmaktan dolayı bir gün hafızasını kaybeder. Çoğu şeyi hatırlayamadığı için de Fısıltı Odası’ndan gitmek ister. Bu duruma çok üzülen öğrencisi Simor, Remor’a müziğin dilini yeniden hatırlatarak besteler yapması için yardımcı olur. Mehmet Selin Sağdıç’ın yazıp yönettiği oyun, 17’nci Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Yapım Ödülü’ne layık görüldü.

Pangar Tiyatro imzalı ‘Hedda Gabler’, 16 Kasım’da matine ve suare olarak DasDas Sahne’de seyircilerle buluşacak. Norveçli yazar Henrik Ibsen’ın kaleme aldığı, Mehmet Birkiye’nin yönetmenliğinde, Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi, Nazan Diperve Merve Satılan’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı oyun, 19. yüzyılda yaşam amacı erkek egemen toplum tarafından belirlenen kadınlara Hedda Gabler üzerinden değiniyor.

Aynı akşam DasDas Atölye ise “uzun form doğaçlama” olarak adlandırılan ‘Kontra Doğaçlama’ isimli oyuna ev sahipliği yapacak. Yönetmen ve moderatörlüğünü Kadir Çevik ve Sevda Çevik’in üstlendiği; Cihan Uysal, Beyza Nur Metin, Emrah Aktürk, Neslihan Ateş, Samet S. Ünaldı, Ceren Uğur ve Coşkun Ateş’in rol aldığı oyunda seyircilere “canınızı sıkan ne varsa ona karşıyız” mottosuyla sıra dışı bir seyir keyfi yaşatacak. Aynı zamanda sinire, strese, tükenmişliği, bezginliğe ve de bıkkınlığa karşı olan ekip ‘Kontra Doğaçlama’da tiyatroseverlerle birlikte yazıp yöneterek ve oynayarak izleyenleri oyunun içine dahil edecek.

Fransa’nın genç ve yetenekli yazarı Florian Zeller’ın kaleme aldığı ‘Evlat’ oyunu, 17 Kasım’da DasDas Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. İbrahim Çiçek rejisiyle sahnelenen, Hira Tekindor’un çevirisini üstlendiği ve DasDas’ta bugüne kadarki her temsili kapalı gişe olan oyunda; Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Şükran Ovalı, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören ‘Bu Ne Bilimsizliktir’ gösterisinin yeni serisi başlamadan önce ‘Bilim ve Toplum’ temasının son söyleşisi 19 Kasım akşamı DasDas Sahne’de gerçekleşecek. Biletleri günler öncesinden tükenen etkinlikte Mete Atatüre ve Can Gürses’e Mert Fırat ve Harun Tekin de eşlik edecek. Bu keyifli söyleşide, gündelik hayatımızın içindeki konular bilim (ve bazen de bilimsizlik) bağlamında ele alınacak. Etkinliğin sonunda konuşmacılar, konukların sorularını cevaplayacak.

Aynı akşam DasDas Atölye de, bu yılki Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden‘En İyi Kadın Oyuncu’ödülüyle dönen başarılı oyuncu Selen Uçer’in tek kişilik oyunu ‘Güle Güle Diva!’ya ev sahipliği yapacak. Büyük beğeni toplayan oyun, hastanede sırasını bekleyen bir kadın üstünden geri dönüşün, unutuşun, kaçıp gitmenin ve başka kadınların hüzünlü ve komik öyküsünü anlatıyor.