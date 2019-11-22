Dilge Günay'ın Mavi Yıldız kitabı çıktı

Dünya, yeryüzündeki yaşamı sona erdireceği söylenen Mavi Yıldız isimli kuyruklu yıldız haberiyle karışmıştır. Bir kısım insan gizlice Mars’a doğru yola çıkarken geri kalanlar panik hâlindedir.

Mars yolcularından Sonsuz’un bindiği uzay gemisi Kauai-004’ün kalkışı son anda ertelenir. Babası Nuno ve gemideki diğer yolcularla birlikte Pahana’ya yerleşen Sonsuz, yapay zekâ ile yönetilen bu küçük yerleşim alanında Can’la tanışır ve Mavi Yıldız’ın peşine düşer. Acaba bu kuyruklu yıldız insanlığın sonunu getirecek bir felaket midir yoksa insanlık tarihinde açılacak yeni bir sayfa mı?

Mavi Yıldız, ancak distopik bir gelecekte yaşanabilecek olan insan-yapay zekâ ilişkisini şaşırtıcı bir kurgu ve soluk soluğa bir heyecanla harmanlayarak okuru sıra dışı bir serüvene tanık ediyor.

Tür: Çocuk – Roman (+12 Yaş)

Sayfa Sayısı: 160

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 16.00 TL

Dağıtım Tarihi: 18.11.2019