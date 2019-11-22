MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKültür Sanat HaberleriDilge Günay'ın Mavi Yıldız kitabı çıktı
22.11.2019 - 13:15 |

Dilge Günay'ın Mavi Yıldız kitabı çıktı

“2018 Gülten Dayıoğlu Vakfı İlk Gençlik Romanı ödülü”nü alan Dilge Güney imzalı “Mavi YıldızAltın Kitaplar logosuyla 18 Kasım’da raflarda!

Dilge Günay'ın Mavi Yıldız kitabı çıktı

Dünya, yeryüzündeki yaşamı sona erdireceği söylenen Mavi Yıldız isimli kuyruklu yıldız haberiyle karışmıştır. Bir kısım insan gizlice Mars’a doğru yola çıkarken geri kalanlar panik hâlindedir.

 

Mars yolcularından Sonsuz’un bindiği uzay gemisi Kauai-004’ün kalkışı son anda ertelenir. Babası Nuno ve gemideki diğer yolcularla birlikte Pahana’ya yerleşen Sonsuz, yapay zekâ ile yönetilen bu küçük yerleşim alanında Can’la tanışır ve Mavi Yıldız’ın peşine düşer. Acaba bu kuyruklu yıldız insanlığın sonunu getirecek bir felaket midir yoksa insanlık tarihinde açılacak yeni bir sayfa mı?

 

Mavi Yıldız, ancak distopik bir gelecekte yaşanabilecek olan insan-yapay zekâ ilişkisini şaşırtıcı bir kurgu ve soluk soluğa bir heyecanla harmanlayarak okuru sıra dışı bir serüvene tanık ediyor.

Dilge Günayın Mavi Yıldız kitabı çıktı

Tür: Çocuk – Roman (+12 Yaş)

Sayfa Sayısı: 160

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 16.00 TL

Dağıtım Tarihi: 18.11.2019

DİYARBAKIR ERGANİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİTTİK - VLOGTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lenovo Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu için hazırladıkları projeye Milliyet Teknoloji Editörümüz Batuhan Dönertaş'ı davet etti. Hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakırlı çocuklar, son teknolojik ekipmanlara kavuşarak, birbirinden farklı alanlarda bilim ve teknolojik yeniliklere ayak uydurdular.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu sene af çıkıyor mu? Af yasasındaki son gelişmeler neler?

Bu sene af çıkıyor mu? Af yasasındaki son gelişmeler neler?

Bilgisayarında DEAŞ’a katılanların listesi çıktı

Bilgisayarında DEAŞ’a katılanların listesi çıktı

Yolu şaşırın sürücü merdivende kaldı!

Yolu şaşırın sürücü merdivende kaldı!

Ara tatil ne zaman bitiyor? İkinci ara tatil ve 15 tatil tarihleri belli oldu

Ara tatil ne zaman bitiyor? İkinci ara tatil ve 15 tatil tarihleri belli oldu

Sıradaki Haber