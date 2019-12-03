Dormen Akademi geleceğin tiyatrocularını yetiştiriyor

Kuruculuğunun tanınmış oyuncu Hüseyin Gülhuy’un yaptığı oyunculuk bölümünde Haldun Dormen, Göksel Kortay, Serpil Günseli, Emre Basalak, Ekin Tekelioğlu, Burak Davutoğlu, yönetiminde hızlandırılmış bir konservatuar eğitimi alacak öğrenciler, bu eğitim sonrasındaki mezuniyetin ardından, büyük ustalar ve başarılı eğitmenlerle birlikte seçici kurulun da dahil olduğu bir değerlendirmeyle tabi tutulacaklar. Bu özel seçmelerde başarılı olan oyuncular “DORMEN AKADEMİ” çatısı altında kurulan özel tiyatroda ünlü duayen Haldun Dormen’in sahneye koyacağı özel oyunlar içinde yer alma fırsatı bulacaklar. Bünyesinde Müzikal Tiyatro Atölyesi de yapan Dormen Akademi Kadıköy Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde hizmet veriyor.

Dormen Akademi Kurucusu ve Haldun Dormen’in öğrencisi Hüseyin Gülhuy yaptığı açıklamada “ Haldun Dormen ismi benim için çok değerli. Eski öğrencilerinden biri olarak ünlü duayenin bu kıymetli ismi bana emanet etmesinden büyük gurur duyuyorum. Haldun Dormen“DORMEN AKADEMİ” nin onursal başkanı ve bizim her zaman en büyük öğretmenimizdir. Onun izinde gelenekseli modern ile birleştirerek yeni nesil bir eğitim anlayışı ile geleceğin tiyatrocularını yetiştireceğimize inanıyorum “ dedi.