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26.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ebru Ceylan’dan

Fotoğraf sanatçısı ve senarist Ebru Ceylan, dördüncü kişisel sergisini 14 Ocak’ta Ekavart Gallery’de açmaya hazırlanıyor...

Ebru Ceylan’dan

Ekavart Gallery, yeni yılın ilk sergisinde fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan’ın eserlerini ağırlayacak. EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı desteğiyle açılacak olan ve “Ebedi Bir An” adını taşıyan sergi 14 Ocak - 10 Şubat tarihleri arasında ziyaretçi karşısına çıkacak.

Sanatsal pratiğinde bugüne kadar, insanın iç dünyasına odaklanan Ebru Ceylan, “Ebedi Bir An”da ‘yücelik’ kavramından aldığı ilhamla doğada içkin olduğuna inandığı ‘yüce’nin peşine düşüyor.

Güzel ve yüce duygusu

Serginin tanıtım metninde şu ifadeler yer alıyor: “Sergiye ilham olan, Immanuel Kant’ın ‘Güzellik ve Yücelik Duyguları Üzerine Gözlemler’ makalesi, ‘yücelik’ kavramı üzerine üretilen karşılaştırmalı eleştirel düşüncelerden oluşur. Kant, sergiye ilham olan makalesinde, yüce olanla güzel olanı birbirinden ayırır. Güzel olanı estetiğin alanında bırakırken, yüce olanı estetiğin alanından koparıp moral olanın alanına taşır. Yani, onu, duyusal olandan, nesnel olandan, sonlu ve arzulanabilir olandan ayırıp, sezgisel olanın, sınırsız, tanımsız ve ebedi olanın alanına sokar. Kant’a göre yücelik duygusu, duyu sınırlarını aşan, akıl almaz, sahip olunamaz, bilgisine tümüyle varılamaz ve arzulanamaz olanın karşısında duyulan kozmik bir saygıdır. Güzel bir manzara insana haz verir, yüce olan ise aynı zamanda çaresizlik, kaygı ve hatta acı...”

Kant’ın düşüncelerinden izler taşıyan ve dördüncü kişisel sergisi ile sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Ebru Ceylan’ın fotoğraflarının yanı sıra, videoart ve ses enstalasyonlu light box çalışması da sergide görülebilecek.

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