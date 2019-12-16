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16.12.2019 - 10:37 |

Efsane Oyun “Ferhangi Şeyler” İzmir Sahnelerinde!

Usta oyuncu Ferhan Şensoy’u herkes tanır. Ferhan Şensoy’un yıllara meydan okuyan tek kişilik gösterisi “Ferhangi Şeyler” şimdi de İzmir sahnelerinde oynanıyor.

Efsane Oyun “Ferhangi Şeyler” İzmir Sahnelerinde!

Ferhan Şensoy’un aralıksız oynadığı kültleşmiş oyunu izleyenleri etkiliyor. İzlemeyenleri ise merak ettiriyor. Siz de henüz oyunu izlemeyenlerdenseniz linki tıklayın. Biletinizi alın. 

Güncelliğini hiç kaybetmeyen, benzersiz doğaçlamalar ve interaktif bölümlerle oynanan bu oyunda hem gülümseyecek hem de biraz hâlimize hüzünleneceksiniz. Hiciv sanatının en güzel örneklerini bulacağınız bu oyunu izlemek için linke tıklayın.

Efsane Oyun “Ferhangi Şeyler” İzmir Sahnelerinde

Ferhan Şensoy, Ferhangi Şeyler’de zaman zaman siyasetçileri eleştiriyor, zaman zaman da gazete sayfalarından akıp giden çeşitli haberleri kendi yorumuyla bir kez daha sunuyor. 1987 yılında ilk kez sahnelenen oyun, o günden bugüne Türkiye ve Yurt dışında oynanmaya devam ediyor. İzmir’de sanatseverlerin kaçırmak istemeyecekleri bu oyun için linki tıklayın. Oyunu seyretmenin keyfine varın.

Efsane Oyun “Ferhangi Şeyler” İzmir Sahnelerinde

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