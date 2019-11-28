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28.11.2019 - 14:00 |

Ehl-i Kalem'den sosyal sorumluluk projesi

Ehlikalem müzik grubu , Anadolu’nun hiç duyulmamış, ötelenmiş ve aslından farklılaştırılmış ezgilerini halkımız ile tanıştırma misyonunun yanı sıra sosyal yardım projeleri ile de toplumsal bir görev üstleniyor.

Ehl-i Kalem'den sosyal sorumluluk projesi

Kendi bünyesinde ve tamamen kendi imkanları ile eğitim bursu veren grup üyeleri, aynı zamanda Anadolu'nun ihtiyaç sahibi okullarına da kütüphaneler kurmak maksadıyla kitap yardım kampanyası düzenliyor.

Bu doğrultuda 30 Kasım Cumartesi saat 19:30 Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde vereceği konserinde , #KitaplarsizdenTürkülerEhlikalemden  sloganıyla kampanyasını sürdürüyor.

Ehlikalem bu konserinde, planlama aşamasında olan  ve maddi imkansızlık dolayısıyla müzik yeteneği olup da alamayan özellikle kız çocuklarına yönelik "müzik akademisi " projesini de hayata geçirmeyi hedefliyor.

Ehl-i Kalemden sosyal sorumluluk projesi

 

28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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