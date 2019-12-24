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24.12.2019 - 14:29 |

En uzun gecede SofarSounds İstanbul

SofarSounds Istanbul sanatçıları, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta Sirkeci'de özel bir konser verdi.

En uzun gecede SofarSounds İstanbul

Bugüne kadar Kalben, Sedef Sebüktekin, Deniz Tekin, Gözde Öney, Ufuk Beydemir gibi isimleri dinleyicilerle buluşturan SofarSounds Istanbul, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta Sirkeci’deki KFC’de düzenlenen bir etkinlik ile dinleyicilerin karşısındaydı.

Sirkeci’deki tarihi yapıda sahne alan SofarSounds Istanbul sanatçıları, 100 civarında müziksevere şarkılarıyla güzel bir gece yaşattı. Akşam saatlerinde başlayan etkinlik, sabaha kadar sürdü.

En uzun gecede SofarSounds İstanbul

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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