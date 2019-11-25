Eski Kültür Ataşesi’nden sergi

Başkent Kopenhag’ın 15 km kuzeyinde bulunan, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Farum Belediyesi Kültür Evi’nde düzenlenen ve şubat ayına kadar devam edecek olan resim sergisinde Türk, Çinli, Suriyeli, Danimarkalı ve İranlı sanatçıların tabloları yer alıyor. Cevdet Kocaman’ın Türkiye, Danimarka ve Norveç motiflerinden esinlenerek yaptığı, doğayı ve tabiatı konu alan 40 resmi sergi çerçevesinde sanatseverlerin karşısın çıktı. Serginin açılışını Farum Belediye Başkanı Ole Bondo Christensen, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek ile birlikte yaptı.Farum’da başta Türkler olmak üzere çok kültürlüğün kente bambaşka bir renk kattığına değinen Belediye Başkanı Christensen, sanatın dilinin tek olduğunu, Türkiye’den Çin’e kadar sergiye katılan sanatçıların eserlerinin kentlerinde sergilenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Büyükelçi Uğur Kenan İpek, bir Türk ressamın böyle anlamlı bir sergiye davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti ve kültürlerarası diyaloğun önemli olduğuna işaret etti.









Ressam Cevdet Kocaman ise, 10 yıl aradan sonra tekrar Danimarka’ya birbirinden usta ressamlarla birlikte davet edilmekten gurur duyduğunu belirtti ve tablolarında özellikle doğaya önem vererek bu sergiye hazırlandığını söyledi.