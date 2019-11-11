Eski Line Kadıköy'de hayat buluyor

Teoman, Gökçe, Cemil Demirbakan, Murat Evgin, Sarp, Gökcan Sanlıman Direct, Pijama, Dört X Dört, Velvet, Yüksek Sadakat, Ozan Anlaş, Ercüneyt Özdemir, Cem Özkan, Anıl Kaplanoğlu, Anıl Altınöz, Why Not, DJ Kerem Eris Ömer Salman, Melis Sökmen ve daha bir çok sürpriz ünlü sanatçının katılacağı gecede 90'lı yıllar yeniden canlanacak.

Etkinlik 12 Kasım günü Kadıköy Dorock XL'de.

Kapı açılış: 20.00

Konser başlangıcı: 22.30