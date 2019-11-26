MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKültür Sanat HaberleriEzgi Daloğlu Kozmonot Bomonti'de
26.11.2019 - 16:23 |

Ezgi Daloğlu Kozmonot Bomonti'de

Kozmonot Bomonti, her Pazar, 12.00-14.00 saatlerinde ağırladığı caz gruplarıyla beğeni kazanmaya devam ediyor. Aralık ayının ilk konuğu 1 Aralık Pazar günü Ezgi Daloğlu olacak.

Ezgi Daloğlu Kozmonot Bomonti'de

Her Pazar caz performanslarıyla Pazar keyfi yaşatan Kozmonot Bomonti, Aralık ayında da ağırlayacağı caz gruplarıyla eğlenceye devam ediyor.

 

Kozmonot Bomonti’nin doyurucu lezzetlerin yer aldığı Pazar kahvaltılarına bu Pazar eğlenceli repertuarıyla 12.00 -14.00 saatleri arasında Ezgi Daloğlu eşlik edecek.

 

Ezgi Daloğlu Kozmonot Bomontide

 

    26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Metrobüs'te yeni dönem! Başladı...

    Metrobüs'te yeni dönem! Başladı...

    Hastanenin 4'üncü katından atlayıp, intihar etti

    Hastanenin 4'üncü katından atlayıp, intihar etti

    2020 Yılında bekçi olmak isteyenlerin sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

    2020 Yılında bekçi olmak isteyenlerin sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

    Bolu'da cinayet davası sonrası adliyede kavga!

    Bolu'da cinayet davası sonrası adliyede kavga!

    Sıradaki Haber