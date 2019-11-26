Ezgi Daloğlu Kozmonot Bomonti'de

Her Pazar caz performanslarıyla Pazar keyfi yaşatan Kozmonot Bomonti, Aralık ayında da ağırlayacağı caz gruplarıyla eğlenceye devam ediyor.

Kozmonot Bomonti’nin doyurucu lezzetlerin yer aldığı Pazar kahvaltılarına bu Pazar eğlenceli repertuarıyla 12.00 -14.00 saatleri arasında Ezgi Daloğlu eşlik edecek.