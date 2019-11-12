Flapper Swing Kozmonot'ta

Kozmonot Bomonti, her Pazar farklÄ± caz gruplarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayarak misafirlerine doyasÄ±ya bir Pazar keyfi yaÅŸatÄ±yor.

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Kozmonot Bomontiâ€™nin Pazar kahvaltÄ±larÄ±na bu ay; 17 KasÄ±m Pazar Ã‡aÄŸÄ±l Kaya ve 24 KasÄ±m PazarÂ tarihinde Flapper Swing eÅŸlik edecek. Bomonti bÃ¶lgesinin enerjisini yÃ¼kselten Kozmonot Bomonti, 23 KasÄ±m Cumartesi akÅŸamÄ± 21.00 itibariyle alternatif mÃ¼zik tarzlarÄ±yla bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan grup Hedonutopiaâ€™yÄ± aÄŸÄ±rlayacak.

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