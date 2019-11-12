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12.11.2019 - 12:10 |

Flapper Swing Kozmonot'ta

Kozmonot Bomonti, her Pazar, 12.00-14.00 saatlerinde aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± caz gruplarÄ±yla bÃ¶lgeye ritm kazandÄ±rmaya devam ediyor. 17 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã‡aÄŸÄ±l Kayaâ€™yÄ±, 24 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ Flapper Swingâ€™i aÄŸÄ±rlayacak

Flapper Swing Kozmonot'ta

Kozmonot Bomonti, her Pazar farklÄ± caz gruplarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayarak misafirlerine doyasÄ±ya bir Pazar keyfi yaÅŸatÄ±yor.

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Flapper Swing Kozmonotta

Kozmonot Bomontiâ€™nin Pazar kahvaltÄ±larÄ±na bu ay; 17 KasÄ±m Pazar Ã‡aÄŸÄ±l Kaya ve 24 KasÄ±m PazarÂ  tarihinde Flapper Swing eÅŸlik edecek. Bomonti bÃ¶lgesinin enerjisini yÃ¼kselten Kozmonot Bomonti, 23 KasÄ±m Cumartesi akÅŸamÄ± 21.00 itibariyle alternatif mÃ¼zik tarzlarÄ±yla bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan grup Hedonutopiaâ€™yÄ± aÄŸÄ±rlayacak.

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    12 KasÄ±m 2019 Magazin Bülteni12 KasÄ±m 2019 Magazin Bülteni
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