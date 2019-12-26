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26.12.2019 - 07:50 |

Franklin’in hayatı beyaz perdede

2018’de hayatını kaybeden, soul ve R&B müziğin önemli figürlerinden Aretha Franklin’in biyografik filmi “Respect”in hazırlıkları sürüyor.

Franklin’in hayatı beyaz perdede

Filmin 2020’nin ekim ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Müzisyenin gospel korolarından büyük bir yıldız olmasına uzanan serüvenini anlatacak filmin yönetmen koltuğunda Liesl Tommy var. Biyografik filmin hazırlıkları, Aretha Franklin henüz hayatını kaybetmeden önce ve onun onayıyla başlamıştı. Başrolde Franklin’i Oscarlı oyuncu Jennifer Hudson canlandırıyor. “Respect”in oyuncu kadrosunda Hudson’la birlikte Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Mary J. Blige ve Tituss Burgess’ın aralarında olduğu isimler var. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

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