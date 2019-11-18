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18.11.2019 - 13:15 |

Freddie Mercury'nin sesi yapa zekâyla buluştu

Google tarafından geliştirilen yapay zeka ile çalışan bir program olan FreddieMeter, hayranlarının Freddie Mercury’nin sesini ne kadar doğru taklit edebildiklerini ölçüyor.

Freddie Mercury'nin sesi yapa zekâyla buluştu

FreddieMeter, kullanıcılarına seslerinin Freddie Mercury’nin efsanevi ses yelpazesine ne kadar yakın olduklarını perde, ton kalitesi ve melodi alanlarında değerlendirme yaparak 0 ve 100 arasında bir puanla iletiyor.

Freddie Mercurynin sesi yapa zekâyla buluştu

Brian May, Roger Taylor ve Jim Beach tarafından HIV/AIDS farkındalığını arttırmak ve destek toplamak amacıyla kurulan Mercury Phoenix Trust kuruluşunu destekleyen bu challenge, ‘Bohemian Rhapsody’nin ilk canlı performansının sergilenişinin 44. yıldönümünde yayına giriyor. FreddieMeter, dünya çapında Queen hayranlarının kendi şarkı söyleme performanslarının efsanevi Queen vokali Freddie Mercury’nin performansına ne kadar yakın olduğunu ölçmelerine olanak sağlıyor. 

    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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