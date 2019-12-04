Gala Modern 10 yaşında

İstanbul Modern’in 10 yıldan bu yana, çocukların müzedeki hem sanat eğitimine hem de faaliyetlerine kaynak sağlamak için düzenlediği Gala Modern, bu yıl 14 Aralık’ta yapılacak.



2019 yılında önemli sanat merkezlerinde sergiler düzenleyen sanatçıların güncel ve karakteristik çalışmalarını Gala Modern’in 10. yılında gerçekleşecek Destek Yarışı’nda sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Modern’in koleksiyonunda çalışmaları bulunan Manuel Çıtak, Ahmet Elhan, Selma Gürbüz, Nilbar Güreş, Ahmet Doğu İpek, Gülsün Karamustafa, Alicja Kwade, Onur Mansız, Hans Op De Beeck, Jorinde Voigt ve Jérôme Zonder’in bağışladıkları yapıtlar Gala Modern Destek Yarışı’nda yer alacak. Ağırlıklı olarak insan ve portre çalışan Manuel Çıtak’ın “Ada” serisine ait “Salda” ve “Aragida” adlı fotoğrafları, Ahmet Elhan’ın “İkililer IV 013” adlı yapıtı, Selma Gürbüz’ün Yunan mitolojisinin bilinen figürlerinden Medusa’yı betimlediği “Medusa”sı, Nilbar Güreş’in “TrabZONE” serisinden “Üzümler”i, Ahmet Doğu İpek’in “Ma: Gündüz ve Gece”si, Gülsün Karamustafa’nın 1990’lı yılların başından itibaren çalışmalarına paralel olarak sürdürdüğü “Vaat Edilmiş Resimler” serisi, Alicja Kwade’nin “Little Be-Hide” adlı yerleştirmesi, Onur Mansız’ın “Fragments I”i, Hans Op de Beeck’in “Odalar” serisinden “Oda (10)”u, Jorinde Voigt’ın “Kapsayıcı Tümleyici Işıma, 1”i, Jérôme Zonder’in “Pierre François”sı gecede yarışacak.



2009 yılından itibaren her yıl düzenlenen Gala Modern’den sağlanan gelir ile bugüne kadar 553 bin çocuk ve gence ücretsiz sanat eğitimi verildi. Bu yıl Maçakızı Bodrum Loft ana sponsorluğunda düzenlenen Gala Modern, İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekânında hizmet vermesi sebebiyle, Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda yapılacak. 10. Gala Modern’e katılmak için galamodern@istanbulmodern.org adresinden detaylı bilgiye ulaşılabilir.