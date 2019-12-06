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06.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

Gaye Su Akyol’dan BBC Radyosu’na şarkı listesi

Gaye Su Akyol, BBC Radyosu’nda program yapan Cerys Matthews’a konuk oldu ve Matthews ile birlikte şarkı listesi oluşturdu.

Gaye Su Akyol’dan BBC Radyosu’na şarkı listesi

Matthews, listeye Akyol’un şarkılarından koyarken Gaye Su Akyol da Özdemir Erdoğan’dan “Gurbet”i, Nur Yoldaş’tan “Sultan-ı Yegah”ı, Moğollar’dan “7/8 - 9/8”i, Erkut Taçkın’dan “Özlem”i listesinde sıraladı.

New York Times muhabiri Alex Marshall da dün gazetede Gaye Su Akyol ile yaptığı röportajı yayımladı. “Türkiye’nin Saykodelik Rock Starı” başlığıyla çıkan röportajda Marshall müzisyenden övgü dolu ifadelerle bahsederken Iggy Pop’un Akyol hakkındaki, “Bugün her şeyi tüketmiş olan popüler Batı müziğine kıyasla daha müzikal ve daha tatmin edici bir ses” sözlerine de yer verdi. 

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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