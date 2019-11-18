MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKültür Sanat HaberleriGenç Müzisyenler ARTER'de
18.11.2019 - 09:57 |

Genç Müzisyenler ARTER'de

Güher ve Süher Pekinel’in vizyonu ve öncülüğünde hayata geçirilip 12 yıldır yürütülen, 6 senedir Tüpraş’ın sponsorluğu ile devam eden “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler”de yer alarak uluslararası platformda aranan solistler haline gelmiş müzisyenler, Arter’e konuk oluyor.

Genç Müzisyenler ARTER'de

Türkiye’de klasik müziğin gelişmesinde ve yurt dışına açılmasında önemli katkısı olan kuruluşun yetiştirdiği isimler, klasik müzik severler için kaçırılmayacak bir konser serisi oluşturuyor. Serinin, 28 Kasım Perşembe akşamı 20:30’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek ikinci konserinde Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Beşlisi yer alacak.

Genç Müzisyenler ARTERde

Arter, “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” kapsamında gerçekleşecek ikinci konserde Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Beşlisi’ni ağırlayacak. Kemanlarda Veriko Tchumburidze ve konuk sanatçı Olgu Kızılay; çelloda Umut Sağlam; viyolada Barok Bostancı ve piyanoda Tolga Atalay Ün’den oluşan beşliye, Arter’deki konserlerinde ödüllü kontrbasçı Seçil İrem Keskin eşlik edecek.

 

Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Beşlisi’nin, Shostakovich ve Schubert eserlerini seslendirecekleri konser, 28 Kasım 2019 Perşembe akşamı 20:30’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Konserin biletleri, Arter’den temin edilebilir veya 0212 708 58 00 numaralı telefon yoluyla rezervasyon yaptırılabilir.

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

Sıradaki Haber