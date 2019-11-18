Genç Müzisyenler ARTER'de

Türkiye’de klasik müziğin gelişmesinde ve yurt dışına açılmasında önemli katkısı olan kuruluşun yetiştirdiği isimler, klasik müzik severler için kaçırılmayacak bir konser serisi oluşturuyor. Serinin, 28 Kasım Perşembe akşamı 20:30’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek ikinci konserinde Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Beşlisi yer alacak.

Arter, “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” kapsamında gerçekleşecek ikinci konserde Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Beşlisi’ni ağırlayacak. Kemanlarda Veriko Tchumburidze ve konuk sanatçı Olgu Kızılay; çelloda Umut Sağlam; viyolada Barok Bostancı ve piyanoda Tolga Atalay Ün’den oluşan beşliye, Arter’deki konserlerinde ödüllü kontrbasçı Seçil İrem Keskin eşlik edecek.

Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Beşlisi’nin, Shostakovich ve Schubert eserlerini seslendirecekleri konser, 28 Kasım 2019 Perşembe akşamı 20:30’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Konserin biletleri, Arter’den temin edilebilir veya 0212 708 58 00 numaralı telefon yoluyla rezervasyon yaptırılabilir.