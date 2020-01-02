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02.01.2020 - 15:55 |

Genç müzisyenlere Onno Tunç anısına uluslararası atölyeler

Beste ve düzenlemeleriyle 1980’lerden itibaren Türk pop müziğine yön veren sanatçılar arasında yer alan ve unutulmaz eserlere imza atan Onno Tunç’un anısına, müzik öğrencilerine ve genç bestecilere yönelik bir dizi müzik atölyesi düzenleniyor.

Genç müzisyenlere Onno Tunç anısına uluslararası atölyeler

3-6 Şubat 2020 tarihleri arasında İTÜ Maçka Kampüsü’nde, Müzik İleri Araştırmaları Merkezi’nde (MIAM) gerçekleşecek Onno Tunç Müzik Günleri, genç bestecileri aranjman, oyun müziği, dünya müziği gibi formal eğitimin dışında kalan alanlarda, bu alanların önemli temsilcileriyle buluşturmayı amaçlıyor. Dört gün sürecek program, atölye ve panellerden oluşuyor. Genç müzisyenlerin atölyelere katılabilmek için 10 Ocak tarihine dek itumiam@gmail.com adresine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Atölyeler 10 katılımcı ile sınırlı olacak. Paneller ise herkese açık olarak düzenlenecek.

Onno Tunç Müzik Günleri programı kapsamında,  Grammy ödüllü perküsyonist ve besteci Arto TunçboyacıyanRitim Felsefesi ve Dünya Müzikleri” başlıklı atölyenin, Sezen Aksu, Sıla, Sertab Erener, Nükhet Duru gibi pek çok sanatçının aranjörlüğünü üstlenen Ozan BayraşaAranjman ve Müzik Prodüksiyonu” başlıklı atölyenin yürütücülüğünü üstlenecek. The Emperor’s Tomb ve Indiana Jones gibi filmlerin müziklerine imza atan, halen San Fransisco konservatuarında öğretim üyeliği yapan besteci, yapımcı ve ses tasarımcısı Clint Bajakian ise etkileşimli video oyunlarına yönelik  “Oyun Müziği” atölyesini gerçekleştirecek.

Tarih ve saat: 3-6 Şubat 2020, 11.00 – 14.00
Yer: İTÜ Maçka Kampüsü, MİAM
Atölyelere son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020
Başvuru adresi: itumiam@gmail.com

Genç müzisyenlere Onno Tunç anısına uluslararası atölyeler

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