Genç sanatçılara 20 bin ziyaretçi

72 üniversitenin 2019 mezunlarından 1575 başvuru alan BASE’te, bu yıl seçici kurul değerlendirmesi sonucu seçilen 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçı adayının 120 yapıtı yer aldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla; Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde Kale Grubu, Magnum ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleşen, Digilogue’un dijital sanat partneri olduğu BASE’te 4 gün boyunca serginin yanı sıra sanat dünyasının değerli isimlerini ağırlayan ‘’BASE Talks’’ konferans programı ve pek çok atölye çalışması da gerçekleşti.Genç sanatçı adaylarına mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı sunmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olmayı amaçlıyor.