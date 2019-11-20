MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKültür Sanat HaberleriGenç sanatçılara 20 bin ziyaretçi
20.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Genç sanatçılara 20 bin ziyaretçi

Bu yıl 14-17 Kasım Akaretler Sıraevler, Beşiktaş’ta gerçekleşen Türkiye’nin yeni mezun sanatçı platformu BASE, Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını aynı çatı altında topladı ve 20 bin sanatseveri ağırladı.

Genç sanatçılara 20 bin ziyaretçi

72 üniversitenin 2019 mezunlarından 1575 başvuru alan BASE’te, bu yıl seçici kurul değerlendirmesi sonucu seçilen 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçı adayının 120 yapıtı yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla; Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde Kale Grubu, Magnum ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleşen, Digilogue’un dijital sanat partneri olduğu BASE’te 4 gün boyunca serginin yanı sıra sanat dünyasının değerli isimlerini ağırlayan ‘’BASE Talks’’ konferans programı ve pek çok atölye çalışması da gerçekleşti.Genç sanatçı adaylarına mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı sunmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olmayı amaçlıyor.

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi

KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi

Kuruluş Osman 1. bölüm bu akşam! İşte Kuruluş Osman fragman - oyuncular

Kuruluş Osman 1. bölüm bu akşam! İşte Kuruluş Osman fragman - oyuncular

Tatvan’da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tatvan’da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Önce kaza yaptılar, sonra kameraya el salladılar!

Önce kaza yaptılar, sonra kameraya el salladılar!

Sıradaki Haber