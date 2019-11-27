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27.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Gerçek bir kişi olarak’ Mimar Sinan

Prof. Dr. Reha Günay’ın, Mimar Sinan’ın bir tasarım dehası kabul edilmesini sorgulayıp bulduğu yanıtları okurlarla paylaştığı yeni kitabı “Mimar Sinan Neden Bir Tasarım Dehasıdır?” Yem Yayın tarafından basıldı.

‘Gerçek bir kişi olarak’ Mimar Sinan

Geçmişte yayımlanan “Mimar Sinan” ve “Sinan’ın İstanbul’u” kitaplarında Mimar Sinan’ı ve yapılarını ayrıntılı olarak inceleyen Reha Günay yeni çalışmasında, Mimar Sinan’ı diğer mimarlardan ayrıştıran niteliklerini başta mimarlık, iç mimarlık, tasarım, sanat, mühendislik, tarih vb. eğitimine yeni başlayanlar olmak üzere Türk ve Osmanlı mimarlığına, kültürüne ilgi duyan herkes için kolay anlaşılır bir dille açıklıyor.

‘Duymayanımız yok’

Günay, kitapta, bugüne kadar çeşitli efsaneler ve birçoğu abartılı öykülerle adeta bu dünyaya ait olmayan bir masal kahramanına dönüştürülen Mimar Sinan’ın aslında ‘gerçek bir kişi’ olarak kim ve nasıl bir yaşama sahip olduğunu; hangi koşullarda neler başardığını; bu başarıyı hangi yöntem ve araçlarla elde ettiğini; bu sayede nasıl meslektaşlarından ayrılarak öne çıktığını, ‘soru-cevap-örnek’ yöntemiyle kısa ve net olarak anlatıyor.

Günay Sinan’ın bir de bu yönüyle aktarma ihtiyacı hissetme gerekçesine şu sözlerle açıklık getiriyor:

“Birçoğumuz Osmanlı mimarlarının isimlerini sayamayız ama Sinan’ın adını duymayanımız yoktur. Herkes onu büyük bir mimar olarak tanır; Sinan’la ilgili fazla bir şey bilmese de en azından birkaç söylentiyi hatırlar; İstanbul Süleymaniye ve Edirne Selimiye camilerinin mimarı olduğunu da söyleyebilir. ‘Ama niçin büyük mimardır? Ne yapmıştır da bu kadar ünlü olmuştur? Öteki mimarlardan ne farkı vardır? Neden Sinan’a bir tasarım dehası diyoruz?’ gibi sorulara tam cevap vermek ise biraz zordur.”

26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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