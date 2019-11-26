Gezici’nin yerlileri

Gösterilecek filmlerden biri video ve performans alanındaki çalışmalarıyla tanınan güncel sanatçı Köken Ergun’un, İstanbul Film Festivali’nin belgesel yarışmasında yer alan filmi “Şehitler”, Çanakkale Savaşı’nın tarihsel mirası etrafında gelişen şehitlik ve kahramanlık kavramlarına farklı bakış açısı sunuyor.

Burak Çevik’in Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde yer alan ikinci filmi “Aidiyet”, gerçek bir cinayetle ilgili mahkeme kayıtlarıyla kişisel tanıklıklara dayanarak çekilmiş bir suç hikâyesi. Emin Alper’in üçüncü filmi “Kız Kardeşler”, annelerini kaybettikten sonra besleme olarak farklı ailelere verilen üç kız kardeşi konu alıyor. Adana Film Festivali’nde En iyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini alan, Cenk Ertürk’ün ilk uzun metrajlı filmi “Nuh Tepesi” de gösterilecek filmler arasında. Festival, 29 Kasım-5 Aralık’ta Ankara’da, 6-8 Aralık’ta Sinop’ta ve 9-12 Aralık’ta Kastamonu’da perde açacak.



