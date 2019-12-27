Gheorghiu ile yeni yıla merhaba

BİFO, yeni yılı, gelenekselleşen Yeni Yıl Konseri ile karşılıyor. 9 Ocak 2020 Perşembe akşamı 20.00’de Lütfi Kırdar ICEC’te düzenlenecek konserde BİFO konuk şef Ludovic Morlot yönetiminde, ‘opera tarihinde nadir rastlanan bir fenomen’ olarak adlandırılan soprano Angela Gheorghiu’ya eşlik edecek.



Sanat kariyerine 1992 yılında başlayan Angela Gheorghiu, dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyaca ünlü soprano; Metropolitan, Royal Opera House, La Scala ve Viyana’da oynadığı başrollerle, özellikle de Tosca’nın beyazperde için çekilen versiyonunda büyük beğeni topladı. Konserde orkestrayı yönetecek konuk şef ise Ludovic Morlot olacak.Yeni Yıl Konseri, 9 Ocak 2020 Perşembe akşamı saat 20.00’de Lütfi Kırdar ICEC’te düzenlenecek.